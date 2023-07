Victoria Beckham dévoile le secret de la longévité de son couple après 24 ans de mariage

Les Beckham célèbrent ce 4 juillet leur 24e anniversaire de mariage. Une date que ni l’un, ni l’autre, n’ont manqué de fêter sur les réseaux.

Les Beckham fêtent leurs noces de satin. Le couple, qui s’est rencontré en 1997 à l'issue d'un match de Manchester, avant de se marier deux ans plus tard, le 4 juillet 1999, a tenu à célébrer son 24e anniversaire de mariage à coups de mots doux sur Instagram.

L’occasion pour l’ex-Spice Girl de faire une tendre déclaration à son époux et de partager le secret de la longévité du couple. «Toujours en train de se tenir la main et de rire encore (avec toi pas seulement de toi). Je t’aime tellement», a ainsi posté la styliste de 49 ans, qui ces dernières années n’a jamais manqué une occasion de partager des vidéos gentiment moqueuses de son mari sur les réseaux, tantôt pris en train de chanter, de danser ou de cuisiner. Un petit jeu que David Beckham lui rend bien.

Après quatre enfants et 26 ans de vie commune, Victoria Beckham confirme que le rire et l’autodérision est donc le ciment de leur couple, qui figure parmi les plus solides du star system.

David Beckham partage un cliché inédit

L’ex-footballeur n’a pas non plus manqué de fêter cette date anniversaire. Mais si sa femme a publié des photographies d'eux récentes, David Beckham est, quant à lui, allé chercher un cliché inédit pris au début de leur romance, sur laquelle ils apparaissent le visage poupin, presque méconnaissables.

«En ce jour, 4.7.99, 24 ans et ça continue» a commenté l’ancien champion de 48 ans, ajoutant au passage deux émoticônes de personnes âgées, avant de rendre hommage à son épouse. Et visiblement Victoria Beckham cumule toutes les casquettes avec brio et fait preuve d’un sens de la fête presque à toute épreuve. «À la meilleure femme, maman et partenaire de boisson (la plupart du temps)», a noté son époux avant, lui aussi, de lui déclarer sa flamme comme au premier jour.