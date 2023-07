Désormais amputé de la jambe, Matthieu Lartot donne des nouvelles rassurantes

Matthieu Lartot, commentateur de rugby et de tennis sur France Télévisions, se bat contre une récidive de son cancer du genou. Ce vendredi 7 juillet, il a donné des nouvelles rassurantes, malgré une amputation de la jambe.

Le combat de Matthieu Lartot continue et les nouvelles sont bonnes. Le commentateur de rugby de France Télévisions, contraint de s’éloigner de l’antenne depuis le printemps dernier, avait annoncé la récidive de son cancer du genou.

Il a tenu à donner des nouvelles ce vendredi via son compte Instagram. Il a été amputé de la jambe, et les examens post-opération se sont bien passés. «Le chemin de la rééducation a débuté depuis deux semaines et le moral est au top !» a-t-il expliqué.

«L’amputation s’est bien passée et les résultats de l’anapath (anatomo-cyto-pathologiste) sont tombés il y a 2 jours : ils sont excellents. La chimio a fonctionné et l’opération a fait le reste» a continué Matthieu Lartot.

Malgré les bonnes nouvelles, le commentateur a voulu rester prudent : «Il ne s’agit pas de crier victoire trop vite car cette foutue maladie est sournoise mais les traitements sont derrière moi désormais».

Il lui faudra désormais du repos et de la rééducation afin qu’il puisse remarcher, avant de pouvoir regagner les plateaux de télévision et les micros de commentateurs. «Il me reste beaucoup de travail pour remarcher mais je donne tout au quotidien pour revenir au mieux» a ajouté Matthieu Lartot.