Mort d'Angus Cloud : la mère de l'acteur assure qu'il n'a pas mis fin à ses jours

Quelques jours après le décès d'Angus Cloud, sa mère s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Face aux rumeurs de suicide, Lisa Cloud a affirmé que son fils n’avait pas eu «l’intention de sortir de ce monde».

La mère d'Angus Cloud a mis les choses au clair. Ce vendredi 4 août, Lisa Cloud a affirmé que son fils, connu pour être l'une des têtes d'affiche de la série «Euphoria», n'avait pas mis fin à ses jours.

Angus Cloud aurait fait une overdose, selon la police, mais, sur les réseaux sociaux, la thèse d'un suicide a pris beaucoup d'ampleur, contraignant sa mère à prendre la parole via son compte Facebook. Malgré les rumeurs, elle a tout d’abord remercié les nombreuses personnes qui lui ont apporté du soutien cette semaine avant d'assurer que son fils ne s'était pas donné la mort.

« Il a fait une overdose, accidentellement et tragiquement, mais il est très clair qu’il n’avait pas l’intention de sortir de ce monde. Ses luttes étaient réelles».

Lisa Cloud est également revenue sur les dernières heures de son fils, qui, selon elle, ne dévoilent rien sur de possibles pensées suicidaires. «Quand nous nous sommes embrassés, nous avons dit combien nous nous aimions et il a dit qu’il me verrait le matin. Je ne sais pas si/ce qu’il a mis dans son corps après ça. Je sais seulement qu’il a mis sa tête sur le bureau où il travaillait sur des projets artistiques, s’est endormi et ne s’est pas réveillé».

Le comédien, qui incarnait le trafiquant de drogue Fezco «Fez» O'Neill, est décédé ce lundi 31 juillet à l'âge de 25 ans.

«Le seul réconfort que nous ayons est de savoir qu'Angus a maintenant retrouvé son père, qui était son meilleur ami», avait alors déclaré sa famille dans un communiqué partagé par l'attachée de presse du jeune homme. L'acteur, qui traversait donc une passe particulièrement difficile, souffrait également de problèmes de santé mentale, dont il parlait «ouvertement».