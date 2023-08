Prison Break : un acteur de la série vient d'épouser la mère de Miley Cyrus

Quatre mois seulement après leurs fiançailles, et un peu plus d’un an après le début de leur relation, Dominic Purcell et Tish Cyrus, la mère de Miley Cyrus, viennent de célébrer leur mariage ce week-end lors d’une cérémonie organisée à Malibu, en Californie.

L’amour triomphant. Miley Cyrus a célébré le mariage de sa mère, Tish Cyrus, avec l’acteur de la série «Prison Break», Dominic Purcell, ce week-end à Malibu, en Californie, rapporte le site britannique Daily Mail. L’interprète de «Wrecking Ball» était une des demoiselles d’honneur, aux côtés de sa mère de 56 ans au moment où celle-ci à dit «Oui» au comédien de 53 ans.

Le couple a officiellement entamé sa relation en juillet 2022, trois mois après la troisième demande de divorce de Tish Cyrus – la bonne cette fois – auprès de son ex, le chanteur Billy Ray Cyrus, après 28 ans de mariage. En avril dernier, Tish Cyrus annonçait sur Instagram avoir accepté la demande en mariage de Dominic Purcell.

«Mille fois… OUI», avait-elle écrit en légende. «Les choses ne pourraient pas mieux se passer entre Dominic et Tish. Elle a vraiment l’impression d’avoir trouvé son âme sœur», avait confié une source proche de la mère de Miley Cyrus en février dernier au site américain US Weekly. De son côté, Billy Ray Cyrus, 61 ans, est aujourd’hui fiancé à la chanteuse australienne Firerose, qui serait âgée de 23 ans (aucune date de naissance officielle n’a été confirmée).