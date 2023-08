Tom Brady fait tomber le t-shirt et s'amuse d'un possible retour sur les terrains de football américain

Alors que les rumeurs l’annonce en couple avec Irina Shayk, Tom Brady a posté un cliché de lui torse nu dans une story Instagram, pour vanter les mérites de sa marque de suppléments alimentaires, assurant qu’il avait encore un physique taillé pour le sport de haut niveau à 46 ans.

La vie est belle. Aperçu très proche de la top model et ex-compagne de Bradley Cooper (avec lequel elle a eu une fille), Irina Shayk, tout au long de l’été, Tom Brady s’affiche dans un forme olympique sur les réseaux sociaux. L’ancien champion de la NFL, la ligue professionnelle de football américaine, vient de poster une story sur Instagram où il se montre torse nu.

Il y vante les mérites de sa marque de suppléments alimentaires, TB12, et en profite pour titiller ses fans en affirmant être dans une telle forme physique qu’il serait prêt à rejoindre le centre d’entraînement d’une équipe alors que la saison doit reprendre début septembre.

© Capture d'écran Instagram / Tom Brady

«Les effets secondaires du supplément TB12... on est à la mi-août et on commence à penser à trouver un camp d’entraînement dans lequel se présenter», écrit-il, avec deux émojis qui rigolent. De quoi faire sourire les fans qui ont vu Tom Brady prendre sa retraite en février 2022, avant qu’il ne change d’avis et joue une ultime saison avec les Buccaners de Tampa Bay. Il a annoncé prendre sa retraite définitive en février 2023.

Cette décision de Tom Brady n’a pas été sans conséquence, puisqu’elle aurait joué un rôle non-négligeable dans sa séparation avec Gisele Bundchen, avec laquelle il a divorcé en octobre 2022. Ils s’occupent désormais de leurs enfants, Benjamin, 13 ans, et Vivian, 10 ans, en alternance. L’ancienne star de la NFL a également un fils, Jack, né de sa relation avec Bridget Moynahan.