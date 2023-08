Adele : voici pourquoi la chanteuse s'est effondrée dans les coulisses de son concert à Las Vegas

Adele a révélé s’être effondrée dans les coulisses après une performance donnée sur la scène de Las Vegas aux Etats-Unis – où elle est en résidence jusqu’en novembre – en raison d’une violente sciatique. Un mal dont elle souffre depuis plusieurs années.

Une vraie souffrance. Selon le site britannique The Sun, Adele a révélé s’être récemment effondrée dans les coulisses après une de ses performances sur la scène du Colosseum au Caesars Palace où elle est en résidence jusqu’en novembre. La chanteuse de 35 ans explique s’être retrouvée au sol, incapable de bouger, en raison d’une violente crise de douleur causée par une sciatique. «Ils ont été obligé de me soulever», a-t-elle lancé au public avant de s’asseoir. «Je vais m’asseoir et reposer un peu ma sciatique», a-t-elle poursuivi.

Adele serait atteinte d’une sciatique, qui se manifeste par une douleur vive ressentie au niveau de la fesse et de la cuisse (côté gauche dans son cas). Cette douleur, qui peut être terrible, provient de la pression d'une hernie discale sur le nerf sciatique qui rejoint la colonne vertébrale en bas du dos, à la hauteur des vertèbres lombaires et sacrées (juste au-dessus du coccyx).

Ce n’est pas la première fois qu’Adele mentionne les douleurs causées par sa sciatique, qui l’obligent parfois à modifier sa façon de marcher. Elle a tout mis en œuvre pour tenter de se soulager, notamment en pratiquant une activité sportive dans sa demeure située à Berverly Hills. Avant que la douleur ne revienne. «Plus tôt cette année, j’ai commencé à me vanter à propos de ma sciatique, dont je ne souffrais plus. Et puis Dieu l’a fait revenir », a-t-elle expliqué précise The Sun.