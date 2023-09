Jenna Ortega et Johnny Depp : la folle rumeur d'une aventure démentie par les acteurs

Alors que la rumeur d’une aventure entre Johnny Depp et Jenna Ortega a circulé ces derniers temps sur la toile, l’actrice de 20 ans et l'acteur de 60 ans ont mis les points sur les «i».

Stop aux ragots. Jenna Ortega et Johnny Depp ont mis les choses au clair ce week-end. A commencer par l’actrice de 20 ans. La jeune femme a démenti dans sa story Instagram, effacée depuis, la rumeur selon laquelle elle aurait une aventure avec Johnny Depp, 60 ans, a rapporté le Daily Mail. La star de «Mercredi» a qualifié ce racontar, lancé par le compte Deuxmoi, de «ridicule». Une fake news qui l’a visiblement irritée.

«Arrêtez de répandre des mensonges»

«C’est tellement ridicule que je ne peux même pas en rire», a réagi l'actrice au casting de «Beetlejuice 2» de Tim Burton, prévu en salles à la fin de l’année prochaine, mais dont le tournage a été interrompu en raison de la grève des acteurs à Hollywood.

«Je n’ai jamais rencontré Johnny Depp. Je n’ai jamais travaillé avec lui», a-t-elle poursuivi, alors qu’une hypothétique présence de Johnny Depp au casting de «Beetlejuice 2» avait également été évoquée par le compte Deuxmoi. «Arrêtez de répandre des mensonges et laissez-nous tranquille», a conclu Jenna Ortega.

Johnny Depp a également réagi à cette rumeur. Dans une déclaration citée par le magazine britannique NME, le porte-parole de l’acteur a lui aussi expressément démenti cette rumeur.

«M. Depp n'a aucune relation personnelle ou professionnelle avec Mme Ortega. Il ne l'a jamais rencontrée ni lui a parlé. Il n’est impliqué dans aucun projet avec elle et n’a pas l’intention de l’être». Et de conclure : «Il est consterné par ces rumeurs infondées et malveillantes qui visent à nuire à sa réputation et à sa carrière». Des annonces qui ne laissent plus planner l'ombre d'un doute.