Beetlejuice 2 : Michael Keaton revient à la vie dans la première bande-annonce

Warner Bros. vient de dévoiler le premier teaser de «Beetlejuice, Beetlejuice», la suite du film de Tim Burton sorti en 1988 avec Michael Keaton dans le rôle principal, à découvrir à partir du 11 septembre prochain en France. Avec Jenna Ortega, Winona Ryder et Justin Theroux.

Un voyage dans le temps. Les fans auront attendu trente-six ans avant d’avoir la chance de découvrir la suite des aventures de la famille Deetz. Le studio Warner Bros. vient de publier le premier teaser du film de Tim Burton attendu le 11 septembre prochain dans les salles françaises. Et il est évident que l’émotion est palpable au moment de retrouver les décors de la ville de Winter River où Beetlejuice s’apprête à semer une nouvelle fois la pagaille.

Un scénario encore mystérieux

Immédiatement, le son de la chorale d’enfants chantant la chanson «Day-O (The Banana Boat Song)» nous transporte près de 40 ans en arrière, alors que l’on découvre trois générations de femmes de la famille Deetz : la grand-mère Delia (Catherine O’Hara), la mère Lydia (Winona Ryder) et la fille Astrid (Jenna Ortega). Elles assistent ensemble à un enterrement, sans que l’identité du défunt ne soit révélée. On voit également Astrid se rendre dans le grenier de la maison familiale où elle découvre la maquette de la ville où se trouve Beetlejuice.

Sans que l’on sache qui et pourquoi, son nom est prononcé trois fois de suite, et le voilà qui revient à la vie. Devant les yeux médusés de Lydia. Beetlejuice ouvre alors ses bras, et lance : «On envoie la sauce !». Que va-t-il se passer ensuite ? Tim Burton s’est montré très mystérieux à propos du scénario pour le moment, si ce n’est que la relation entre Astrid et sa mère Lydia sera un point important de l’histoire. On notera également les présences de Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, et Willem Dafoe au casting.