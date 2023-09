Meghan Markle : l'ex-époux de la duchesse du Sussex se serait senti «brisé» par leur divorce

Avant d’épouser le prince Harry en mai 2018, Meghan Markle a été en couple avec le producteur américain Trevor Engelson, pendant 9 ans, dont deux années de mariage. Et selon les amis de ce dernier, il a eu du mal à se remettre de son divorce avec la comédienne.

Une page difficile à tourner. Entre 2004 et 2013, Meghan Markle a vécu une histoire d’amour intense avec le producteur de télévision américain Trevor Engelson, avec lequel elle s’est mariée en 2011 en Jamaïque. La jeune femme demandera le divorce deux ans plus tard en raison de «différends irréconciliables». Dans un récent article du Daily Mail, des amis de l’ancien mari de la duchesse du Sussex – qui a refait sa vie depuis avec une riche héritière avec laquelle il a eu deux enfants – se sont confiés sur la douleur qu’il a ressentie au moment de leur séparation.

«Pendant longtemps, les choses ont été compliquées pour Trevor. C’est un homme bien, mais Meghan l’a brisé quand elle a demandé le divorce. Et quand elle s’est mise en couple avec Harry, il a été de nouveau brisé en raison de la publicité autour de leur mariage, et du drame provoqué par leur entretien avec Oprah. Mais tout cela fait partie de passé désormais», explique une source.

Ultime revanche

Selon ses amis, Trevor Engelson, 46 ans, serait plus heureux que jamais. Un mari et un père comblé à la tête d’une immense fortune après que son épouse, Tracey Kurland, ait hérité de 250 millions de dollars après le décès de son père – un magnat de l’hypothèque – pendant l’épidémie de coronavirus en 2021. Ils savent toutefois qu’il vaut mieux éviter de prononcer le nom de Meghan Markle en sa présence.

«Tout le monde dans son entourage sait qu’il faut éviter de mentionner le mot avec un ‘M’. Il est passé à autre chose, dans un sens, et qu’il a une meilleure vie qu’avec Meghan. Il est probablement plus riche qu’elle, son métier le passionne, et il est en dehors de toute attention médiatique. C’est la revanche ultime», précise une autre source.