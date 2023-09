Accident de moto de Mathieu Kassovitz : l’acteur donne de ses nouvelles dans une vidéo tournée sur son lit d’hôpital

Trois jours après son grave accident à moto, Mathieu Kassovitz, 56 ans, donne ce mercredi de ses nouvelles dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

De quoi rassurer tout le monde après le choc. Victime d’un grave accident de moto dimanche, Mathieu Kassovitz, 56 ans, s’est ce mercredi exprimé dans une vidéo postée en story sur Instagram.

«Je ne savais pas que j’avais autant d’amis », y déclare l’acteur et réalisateur. «Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont appelé et m’ont envoyé des messages de soutien. (…) J’ai fait une chute de moto connement. Je me suis pété le fémur et la cheville et voilà je suis en rééducation. Je sors de l’opération», a-t-il expliqué.

«Un processus de guérison»

Opéré pour de sérieuses blessures à une cheville, une jambe et au bassin, comme l’avait indiqué lundi son entourage, Mathieu Kassovitz «va commencer un processus normal de guérison, de repos et de remise en forme», avait aussi indiqué son père Peter Kassovitz, cité dans un communiqué de son agente.

Concernant son accident, selon le parquet d'Evry, sollicité dimanche par l'AFP, l'acteur était venu prendre des cours de perfectionnement de conduite à moto à l'autodrome de Linas-Monthléry (Essonne). Il n'a pas percuté d'autre véhicule. Il a été éjecté du deux-roues qu'il conduisait seul et a violemment chuté au sol.

Une enquête en recherche des causes des blessures a été ouverte et confiée à la brigade de sûreté urbaine de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne).