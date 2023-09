Chris Evans : l'acteur «le plus sexy de 2022» vient de se marier

Chris Evans et sa petite-amie Alba Baptista auraient tout récemment célébré secrètement leur mariage.

La star de «Captain America : The First Avenger» a épousé Alba Baptista ce week-end, relate Page Six.

Le couple se serait dit oui samedi, à domicile, lors d'une cérémonie intime dans le Massachusetts, dans la région de Boston. Une source a révélé que les invités avaient tous signé un contrat promettant de ne rien révéler et que leurs téléphones avaient été confisqués.

«Chris Evans, 42 ans, et Alba Baptista, 26 ans, ont invité leur famille et leurs amis», ajoute page Six, citant certaines des co-stars de l’acteur Marvel, dont Robert Downey Jr., Chris Hemsworth et Jeremy Renner.

Respecter la tradition

La star des «Avengers» et l’actrice luso-brésilienne avaient pour la première fois déclenché des rumeurs de romance en novembre 2022, lorsqu’une source avait déclaré à People que le duo se fréquentait depuis «plus d’un an».

«Ils sont amoureux et Chris n'a jamais été aussi heureux», avait confié la source, qualifiant leur relation de «sérieuse». «Sa famille et ses amis l'adorent tous», avait-il été rapporté au sujet de la jeune femme.

Connue pour son rôle dans «Mrs. Harris Goes to Paris», l’actrice a notamment remporté un European Shooting Star Award au Festival du Film de Berlin. Elle avait également été nommée parmi les 10 meilleures stars de 2020 par IMDb.

S’il n’a pas annoncé publiquement son union avec elle en amont, l’acteur des «Quatre fantastiques», «star la plus sexy d’Hollywood» en 2022 selon People, avait néanmoins en novembre dernier fait part de sa volonté de se marier. «J’aime l’idée de tradition et de cérémonie (…) je ne peux penser à rien de mieux».