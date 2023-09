Billy Miller, acteur des «Feux de l'amour», est mort à 43 ans

Acteur dans la série «Les feux de l'amour», l'Américain Billy Miller est mort à seulement 43 ans, a-t-on appris dimanche. Les causes de son décès n'ont pas encore été révélées.

L’équipe de la série «Les feux de l’amour» a perdu l’un de ses membres. Alors qu’il s’apprêtait à célébrer ses 44 ans, l’acteur américain Billy Miller est mort vendredi à Austin, au Texas (Etats-Unis). Une triste nouvelle révélée ce dimanche par son agent, lequel a indiqué à Variety que le comédien souffrait d’un «trouble maniaco-dépressif lorsqu'il est décédé». Les causes exactes de sa disparition devraient être révélées dans les prochains jours.

Very sad news for the entire #Suits family. Billy Miller has passed away.





I flew home once with Billy. We had a great time, bonding over the five hour flight, which seemed like it was over in minutes.





A funny, smart, kind, gentle man.

— Aaron Korsh (@akorsh9) September 17, 2023