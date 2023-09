Franck Dubosc : l'acteur affirme qu'il y a «un gros problème» sur sa statue au musée Grévin

Franck Dubosc n’est pas entièrement satisfait de sa statue de cire, exposée depuis 2010 au musée Grévin, à Paris.

Une histoire de cheveux. Franck Dubosc, qui a fait son entrée au musée Grévin il y a 13 ans, n’est pas totalement conquis par la statue de cire à son effigie. Au micro de RTL, l’acteur et humoriste a en effet affirmé qu’il y a «un gros problème». Et plus précisément, un problème d’ordre capillaire.

Franck Dubosc a déjà appelé «trois ou quatre fois» le musée pour leur signaler. «À chaque fois, je suis obligé de les appeler pour leur dire ‘ça ne va pas mes cheveux’. Alors ils retravaillent le truc», a-t-il déclaré.

«Je les imagine arriver dans les bureaux en train de dire ‘Dubosc n'est pas content de sa coiffure, il faut la changer’», a poursuivi Franck Dubosc, rappelant que les cheveux est l’une des parties du corps les plus difficile à reproduire.

Mais au moins, la statue lui ressemble, contrairement à celle exposée au musée Grévin de Montréal (Canada). «On ne sait même pas que c’est moi», a conclu l’acteur, non sans une touche d'humour.

La statue de cire de Franck Dubosc a été inaugurée au Musée Grévin de Paris en 2010. «Grand humoriste généreux et proche du cœur des Français, Franck Dubosc est résolument une figure emblématique de la scène artistique française», avait déclaré l'Académie Grévin, présidée par Bernard Pivot.