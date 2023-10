«Je suis handicapée» : Sharon Stone se confie sur les séquelles de son AVC

Sharon Stone, 65 ans, évoque pour la première fois le statut de «personne handicapée» que lui laisse encore aujourd'hui son accident vasculaire cérébral, survenu il y a vingt-deux ans.

Plus de vingt ans après avoir failli mourir à cause d’un AVC, Sharon Stone se confie sur les séquelles avec lesquelles elle doit composer depuis, et les conséquences sur sa carrière. «Devenue plus à l'aise pour dire publiquement» ce qui lui est «réellement arrivé», comme elle le confie cette semaine dans une interview pour le magazine People, elle évoque pour la première fois son statut de «personne handicapée». «Pendant longtemps, j'ai voulu prétendre que j'allais bien», concède la star de «Basic Instinct», dont la vie a pourtant basculé dans l'horreur du jour au lendemain.

En 2001, l'actrice avait 1% de chance de survivre après qu'une artère vertébrale rompue avait saigné dans son cerveau pendant neuf jours. Suite à l'incident, elle a traversé une période sombre : son mariage s'est effondré (elle et Bronstein ont divorcé en 2004) et Hollywood a cessé de l'appeler, dit-elle.

«J'ai tout perdu», explique-t-elle. «J'ai perdu tout mon argent. J'ai perdu la garde de mon enfant. J'ai perdu ma carrière. J'ai perdu toutes ces choses qui, selon vous, sont votre véritable identité et votre vie.» Seul son père lui est venu en aide après qu'elle ait failli mourir. Elle explique qu’après son AVC, elle «bégayait» et ne «voyait pas correctement».

«Je n'ai pas tout récupéré depuis», dit-elle. «J'ai besoin de huit heures de sommeil ininterrompu pour que mes médicaments pour le cerveau agissent et que je n'aie pas de convulsions. Je suis donc un handicapée, et à cause de cela, je ne suis pas souvent embauchée», regrette-t-elle.

Survivre et aider à survivre

Aujourd'hui, Stone siège au conseil d'administration de la Barrow Neurological Foundation, qui soutient l'institut médical dirigé par son chirurgien du cerveau, le Dr Michael Lawton, en Arizona, et organise sa collecte de fonds annuelle Neuro Night, le 27 octobre.

«Je viens d'une famille très brisée. J'ai grandi en croyant que prendre soin de tout le monde était ce que j'étais censée faire. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu’en réalité j’avais ma propre vie et que je n'avais pas à réparer celle des autres, que c'était normal que je reçoive des soins, que je sois dépendante en tant que personne handicapée. Je me sens fière de moi et fière de mes réalisations – qu’il s’agisse de survivre comme d’aider les autres à survivre», a déclaré l'actrice, par ailleurs aussi très engagée dans la lutte contre le Sida.