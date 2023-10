Adele : son compagnon Rich Paul se confie sur son enfance difficile

Alors que Rich Paul, le célèbre agent de sportifs et compagnon d’Adele depuis 2021, sortira le 10 octobre prochain ses mémoires, il s’est confié sur son enfance difficile et la carapace qu’il a dû se forger.

Aller de l’avant. «Je n’ai jamais vraiment été un enfant», a récemment confié Rich Paul au magazine People. Devenu l’un des agents de joueurs de la NBA les plus influents, Rich Paul revient en effet dans ses mémoires baptisées «Lucky Me : A Memoir of Changing the Odds», sur son enfance difficile dans un quartier de Cleveland, entre guerre des gangs et les absences, durant parfois plusieurs jours, d’une mère toxicomane. Un sujet qu’il a abordé dans les colonnes du magazine américain, expliquant s’être forgé une carapace pour se construire. «J'ai toujours été quelqu'un qui n'a jamais laissé les choses m'atteindre», explique-il, précisant que revenir sur son enfance et les absences de sa mère ont été «l’une des choses les plus difficiles à revivre et à écrire».

Des épisodes qu'il a racontés au fil de son ouvrage. «Lorsque vous lisez le livre, vous plongez dans de nombreuses choses que j'ai dû surmonter», a souligné Rich Paul. «Mais (…) j'ai eu la chance de pouvoir continuer sur un chemin où il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais la porte était fissurée et j'ai été assez intelligent pour ne pas tomber dans les pièges qui m'attendaient chaque jour. Mon environnement», poursuit-il, soulignant le rôle de son père dans sa réussite.

Un modèle de travail

Très élogieux à propos de son paternel qui tenait à l’époque une boutique de quartier, Rich Paul lui a rendu un touchant hommage. «J'avais un excellent exemple de ce qu’un homme devrait être et de ce qu'un homme devrait faire», confie l’agent sportif et ami de LeBron James. «J'étais aux premières loges pour comprendre à quoi ressemblait l'éthique du travail, ce qu'était la persévérance. J'ai vu mon père jouer au contrôleur aérien dans une communauté qui était une guerre mêlée à une tornade. Il était mon héros à cet égard», souligne le compagnon d’Adele.

Un père pour lequel il a d'ailleurs arrêté ses études universitaires, lorsque ce dernier a été atteint d’un cancer et que Rich Paul a dû subvenir à ses besoins.

Un récit qui a particulièrement «ému» sa compagne Adele, a-t-il également confié. «Je pense qu'une grande partie de cela l’a probablement touchée, alors oui, c'était une lecture difficile [pour elle]», a précisé Rich Paul, qui après s'être forgé un nom dans le milieu du basket professionnel de la NBA, file aujourd'hui le parfait amour avec la chanteuse depuis 2021.