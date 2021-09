Qui est Rich Paul, le compagnon de la chanteuse Adele ?

La chanteuse britannique Adele vient d’officialiser sa relation avec l’agent sportif, Rich Paul, sur le réseau social Instagram. Mais qui est cet homme de 39 ans avec lequel elle serait en couple depuis plusieurs mois déjà ?

En juillet dernier, Adele et Rich Paul avait réalisé leur première sortie commune lors d’un match des finales NBA entre les Bucks de Milwaukee et les Suns de Phoenix. Un lieu tout à fait adapté pour celui qui s’est imposé ces dernières années comme un des agents de joueurs les plus influents de la ligue américaine professionnelle de basketball.

Parmi ses clients, on retrouve notamment LeBron James – qui est également son ami depuis des années – Ben Simmons, Trae Young, ou encore Anthony Davis. Au fil des années, il a gagné la réputation d’un agent prêt à tout mettre en œuvre pour garantir la satisfaction des clients représentés par sa société baptisée Klutch Sports Group.

Sa rencontre déterminante avec LeBron James

S’il vit aujourd’hui dans les quartiers chics de Beverly Hills, Rich Paul est originaire de la ville de Cleveland. Sa mère souffrant de dépendance aux drogues, il a été élevé par sa grand-mère et un de ses grand-oncle. Puis, il a été contraint d’interrompre ses études à l’université quand son père a été diagnostiqué d’un cancer des intestins. Il a dû alors trouver du travail pour subvenir à ses besoins.

C’est à l’aéroport d’Akron-Canton, en 2002, que son chemin croise celui de LeBron James alors qu’il vend des maillots de sports vintage pour tenter de joindre les deux bouts. Celui qui est aujourd’hui considéré comme le meilleur joueur de la NBA était une star du basketball au lycée à l’époque. Leur amitié naît à cet instant, et les deux hommes ne se quitteront plus. Rich Paul s’impose dans l’entourage de LeBron James quand celui-ci débute sa carrière professionnelle sous le maillot des Cavaliers de Cleveland en 2003.

Le goût du travail

Rich Paul rêvait de devenir un athlète quand il était enfant. Mais sa «petite» taille (1,77 m) est un handicap, et prend la décision de diriger sa carrière dans les affaires et l’entreprenariat. Grâce à sa relation avec LeBron James, il se retrouve à travailler sous les ordres de Leon Rose, un des agents de sportifs les plus importants du pays (et représentant de LeBron James au début de sa carrière). Mais aussi avec la marque Nike, le sponsor du basketteur.

En 2012, Rich Paul lance sa propre agence de joueurs, Klutch Sports Group. Et LeBron James devient le premier athlète à signer avec lui. D’autres stars incontournables de la NBA ne tardent pas à suivre. Et aujourd’hui, sa société représente également des joueurs de football américain ou de la ligue professionnelle de baseball.

Il va publier ses mémoires

Rich Paul est le père de trois enfants, selon le site américain du New Yorker, mais n’a jamais été marié. Il doit prochainement publier ses mémoires dans un livre intitulé Lucky Me publié par la société Roc Lit 101, qui appartient à la société Roc Nation fondée par le rappeur Jay-Z qu’il considère comme un de ses mentors.

«Ce livre est plus que ma propre histoire. C’est celle de tous les jeunes noirs qui ont grandi dans le même environnement que moi. Je veux que mon histoire puisse donner de l’espoir et inspirer ceux qui ont vécu la même expérience, et éclairer ceux qui ne l’ont pas connu», a-t-il déclaré en mars dernier au site américain The Hollywood Reporter.