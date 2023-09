Chris Rock : Leslie Jones dévoile les conséquences de la gifle de Will Smith sur l'humoriste et sa famille

Dans un entretien avec le site People, l'humoriste Leslie Jones s’est exprimée sur les conséquences psychologiques de la gifle de Will Smith reçue par Chris Rock, lors de la cérémonie des Oscars en 2022. Et de la manière dont cela a impacté l’ensemble de sa famille.

Un sentiment d’impuissance. L'humoriste américaine Leslie Jones n’était pas présente à la cérémonie des Oscars lorsque Will Smith s’est dirigé vers Chris Rock – qui devait remettre l’Oscar du meilleur documentaire – pour lui asséner une gifle après le trait d’humour de celui-ci sur le crâne rasé de son épouse, Jada Pinkett Smith (qui est atteinte d’une maladie appelée «alopécie», entraînant la chute des cheveux). Un moment d’une rare violence qui a monopolisé l’espace médiatique pendant des jours, voire des semaines après coup. Et qui a profondément choqué l’humoriste.

«Cela m’a enragé», explique Lesli Jones au site américain People. «J’étais prête à bondir dans ma voiture et à me rendre sur place. J’étais tellement folle de rage à plusieurs niveaux», poursuit-elle. Leslie Jones explique que cette gifle a durablement affecté Chris Rock, mais aussi l’ensemble de sa famille. «Cette merde était humiliante. Les gens doivent comprendre que ses filles, ses parents, ont assisté à la scène. Il a été obligé d’accompagner ses filles chez un psychothérapeute», précise-t-elle.

En parler sur scène

Leslie Jones ajoute avoir été longtemps en colère à propos de cet évènement. «Chris a seulement fait une p…. de blague. Je connais Will aussi… et je me suis dit : ‘Tu ne pouvais vraiment pas encaisser ce truc après coup ? Ce sont les Oscars. Le monde entier te regarde», lance-t-elle. Selon elle, Will Smith avait encore l’opportunité de corriger le tir au moment de recevoir l’Oscar du meilleur acteur. «Il avait encore l’occasion de faire quelque chose. De dire : ‘Je n’aurais pas dû faire ça. Amenez-moi Chris. Je ne peux pas accepter cette statuette maintenant, car ce que je viens de faire était une erreur», poursuit la comédienne.

Interrogée sur la décision de Chris Rock d’utiliser la gifle comme le sujet central de son nouveau spectacle, et les critiques de certains à ce propos, Leslie Jones s’est contentée de souligner que, en tant qu’humoriste, c’est justement le cœur de son métier de parler de cela sur scène. «Tout le monde s’est énervé de le voir en faire un spectacle. C’est justement ce que font les humoristes. Au lieu de péter un câble, on en parle sur une p…. de scène. Heureusement que nous avons la scène», dit-elle.