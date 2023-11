Couples de stars : ils se sont mariés en 2023

Au cours de ces douze derniers mois, les mariages se sont enchaînés sur la planète people. Retour sur les couples de stars qui ont choisi de sceller leur amour, pour le meilleur et pour le pire.

Simone Biles et Jonathan Owens

La célèbre gymnaste américaine Simone Biles, quadruple championne olympique à Rio, et le joueur de football américain Jonathan Owens se sont dit «oui» au Mexique, le 6 mai 2023, soit quatre ans après leur première rencontre, lors d’un match de football au Texas. «Officiellement Owens», a écrit Simone Biles sur son compte Instagram.

Dylan Sprouse et Barbara Palvin

En couple depuis cinq ans, le mannequin Barbara Palvin et l'acteur Dylan Sprouse ont échangé leurs alliances le 15 juillet, en Hongrie, le pays d'origine de la mariée. Entourés de leurs proches, les tourtereaux ont opté pour une cérémonie intimiste. Pour le plus beau jour de sa vie, Barbara Palvin a choisi une robe signée Vivienne Westwood.

Hugues Aufray et Murielle Mégevand

Après dix-huit ans d'amour, le chanteur Hugues Aufray a épousé Murielle Mégevand, de 45 ans sa cadette. Leur mariage s'est déroulé le 2 septembre, dans les Yvelines. Ce mariage a eu lieu moins d’un an après le décès de sa première épouse Hélène Faure. Séparé depuis des années, le couple n’avait jamais divorcé.

ALEXANDRE BRASSEUR et Isabelle Regourd

Le 5 octobre, le fils de Claude Brasseur a lui aussi franchi le cap du mariage. L'acteur Alexandre Brasseur, qui incarne Alex Bertrand dans la série «Demain nous appartient», s’est marié avec Isabelle Regourd. Et sa bien-aimée n’est autre que l’ex-femme de Stéphane Hénon, l’interprète de Jean-Paul Boher dans la série «Plus belle la vie».

Jon Hamm et Anna Osceola

Cette année, Jon Hamm, 52 ans, a épousé Anna Osceola, 35 ans, sa partenaire dans «Mad Men». Le mariage s'est tenu le 25 juin à Anderson Canyon, en Californie, où le dernier épisode de la série avait été tourné. Les acteurs ont échangé leurs vœux devant plusieurs de leurs amis célèbres, dont Billy Crudup, Paul Rudd et Tina Fey.

Jon Hamm Marries Anna Osceola in 'Mad Men'-Inspired Wedding https://t.co/gI85yTvh9u — TMZ (@TMZ) June 25, 2023

marina kaye et Grégory Llorens

Révélée dans l'émission «La France a un incroyable talent», la chanteuse Marina Kaye et son compagnon Grégory Llorens se sont unis pour la vie le 12 août. «Mon amour, mon protecteur, mon âme soeur, mon mari, pour la vie», avait écrit «Mme Llorens» sur son compte Instagram, en légende d'une photo de son mariage.

Chris Evans et Alba Baptista

Chris Evans, l’interprète de Captain America dans les films Marvel, et Alba Baptista, la star de la série «Warrior Nun», se sont mariés le 9 septembre dans le plus grand secret. Le comédien a confirmé l'heureuse nouvelle lors de sa participation au Comic Con de New York. «Nous avons eu en quelque sorte deux cérémonies, a-t-il souligné. Une sur la côte Est, et une autre au Portugal, ma femme étant portugaise».

Joey King et Steven Piet

Joey King, la star de la saga «The Kissing Booth», qui joue également dans le film «Bullet Train», est devenue la femme du réalisateur Steven Piet, de huit ans son aîné. Ils se sont dit «oui» le 2 septembre à Majorque, en Espagne. Le couple s'est rencontré sur le tournage de la série «The Act».

Michelle Yeoh et Jean Todt

Le 27 juillet, l'actrice Michelle Yeoh, qui a remporté l'Oscar de la Meilleure actrice pour son rôle dans «Everything Everywhere All at Once», et Jean Todt, l'ancien patron de Ferrari, se sont mariés à Genève, en Suisse. Ils se sont unis après 19 ans de fiançailles.

Anya Taylor-Joy et Malcolm McRae

La star de la série «Le Jeu de la Dame», Anya Taylor-Joy, a célébré son union avec le musicien Malcolm McRae lors d'une somptueuse cérémonie organisée à Venise, début octobre. La fête a eu lieu dans un palais italien du XVe siècle en présence de plus de 150 invités, dont Cara Delevingne, Nicolas Hoult, Miles Teller et Julia Garner.