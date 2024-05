Les Gardiens de la Galaxie : la doublure de Chris Pratt retrouvée morte à son domicile à l'âge de 47 ans

Selon une information confirmée par le site américain EW.com, Tony McFarr, connu pour être la doublure de Chris Pratt dans «Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 » ou «Jurassic World», a été retrouvé mort à son domicile en Floride, lundi dernier. Il était âgé de 47 ans.

Une tragédie. Connu pour être la doublure de Chris Pratt dans «Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 » et «Jurassic World», ainsi que pour ses apparitions dans d’autres productions hollywoodiennes majeures comme «La Planète des Singes : Les origines», «Fast & Furious 7», ou encore «Ant-Man et la Guêpe», Tony McFarr a été retrouvé mort à son domicile, en Floride, lundi dernier. La cause du décès de cet homme de 47 ans est inconnue pour le moment, et une analyse toxicologique est en cours, rapporte le site EW.com.

La mère de Tony McFarr a confié qu’elle ignorait tout des circonstances ayant mené à la mort de son fils qu’elle qualifie d'«inattendue» et de «choquante», selon le site américain TMZ. Le cascadeur avait débuté sa carrière depuis plus d’une décennie, faisant ses armes comme doublure de Goeff Stults dans la série «Bones» en 2011, avant d’enchaîner les contrats sur «Teen Wolf», «Homeland», «Sleepy Hollow» ou encore «The Walking Dead». Il avait gagné une notoriété soudaine quand il a commencé à travailler avec Chris Pratt auprès duquel il prenait régulièrement la pose sur les réseaux sociaux de l’acteur.

Le comédien lui a d’ailleurs rendu un hommage appuyé dans une story Instagram, assurant avoir été dévasté en apprenant son décès. «Nous avons fait plusieurs films ensemble. Nous avons joué au golf, fumé des cigares, et passé de longues heures ensemble sur les plateaux de tournage. Je n’oublierai jamais son courage. (…) Il était incroyable. Il était toujours poli et aimable. Il va nous manquer. Mes prières vont à ses amis et à sa famille, et spécialement à sa fille», a-t-il écrit.