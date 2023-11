Voici les 10 rois et souverains les plus riches au monde

Les fortunes des têtes couronnées fascinent autant qu'elles irritent, à cause du faste presque scandaleux que certaines familles monarchiques aiment à exposer au monde entier. Voici les 10 têtes couronnées les plus riches au monde.

prince Karim al hussaini, aga khan iv

Le dixième de cette catégorie n'est pas à la tête d'un État, bien qu'il possède des titres de noblesse. Karim Al Hussaini, qui porte aussi le titre d'Aga Khan IV, est le chef spirituel des Isméliens, une branche spirituelle de l'Islam. Ce millionnaire a des liens forts avec nombre de pays européens, dont la France, où il a fait rénover les écuries du château de Chantilly, dans l'Oise et a financé la rénovation du domaine de Chantilly à partir de 2005 et d'un bâtiment voisin au parc du château, transformé en hôtel cinq étoiles, L'Auberge du Jeu de Paume, géré par la chaîne Relais et Châteaux. Aga Khan possède aussi un club de Yacht exclusif en Sardaigne, l'île de Bell aux Bahamas, deux jets privés ou encore le yacht Alamshar, au coût de construction de 115 millions d'euros.

Le prince Albert II de Monaco

Estimée à 769 millions d'euros, le prince de Monaco figure régulièrement dans de ce classement très prestigieux. Parmi ses biens, l'on trouve notamment des propriétés foncières, une collection de voitures anciennes, des actions dans un complexe touristique à Monte Carlo, une collection de timbres de grande valeur et la demeure dans laquelle a grandi sa mère Grace Kelly, à Philadelphie, qu'il a acquise en 2016 pour environ 704.000 dollars.

Charles III d'ANGLETERRE

Longtemps exclu de ce prestigieux classement, le roi d'Angleterre, couronné le 6 mai dernier, possède une fortune conséquente, estimée à 2,06 milliards d'euros. Le Guardian est à l'origine d'une enquête fouillée, qui a permis d'établir assez précisément la fortune de la couronne britannique.

Hormis les voitures de luxe, estimées à 30 millions d'euros, l'on trouve les bijoux familiaux, qui s'élèvent à 67 millions d'euros. Mais la fortune de la monarchie britannique est surtout due aux domaines Sandringham et Balmoral, deux palais achetés par la reine Victoria à la fin du XIXe siècle et propriétés de la famille royale, estimés ensemble à 378 millions d'euros. Enfin, mentionnons le duché de Lancaster, dont les revenus rapportent 23 millions d'euros par an.

Hans-adam ii du lichtenstein

Son nom ne parle sans doute pas au grand public et pourtant, Hans-Adam II est bien l'une des dix plus grandes fortunes princières au monde, estimée à 7 milliards d'euros. Son activité la plus lucrative est très certainement sa banque LGT Group, dont il est le gérant. Les actifs du groupe s'élèvent à 345 milliards d'euros en 2022. Cette banque vend ses services en Europe, Hong Kong et Singapour. Hans-Adam II a succédé à son père François-Joseph II, en 1989. La famille du Lichtenstein est aussi apparentée aux Habsbourg depuis trois générations.

Mohammed vi du maroc

La fortune du roi du Maroc, Mohammed VI, est mal connue du grand public. Estimée à 6 milliards d'euros en 2015 par le magazine Forbes, elle dépasse de loin celle d'un grand nombre de monarques dans le monde. Ses investissements lui rapportent chaque année des dizaines de millions d'euros, notamment la Société Nationale d'Investissement (SNI), une holding qui gère plusieurs entreprises publiques, dont la plus grande banque du pays, Attijariwafa, ou encore la compagnie minière Managem Group.

Comme nombre de milliardaires, il possède une part majoritaire dans la holding Al Mada, qui possède plusieurs portefeuilles dans la banque, le minerais, l'assurance ou encore les télécommunications. Ces dernières années, plusieurs doutes ont été émis sur le manque de transparence du roi sur le véritable montant de sa fortune, qui pourrait être bien supérieure à 6 milliards d'euros.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai

L'émir de Dubai est sans surprise dans le top 5 des plus riches princes au monde : sa fortune est estimée à plus de 13 milliards d'euros. Le pétrole et le gaz sont bien-sûr ses premières sources de richesses, qui lui ont permis de constituer un empire financier depuis les années 1980. Propriétaire d'Emirates Airlines, de la chaîne d'hôtels de luxe Jumeirah Group et de la multinationale DP World, réputée la plus grande société de logistique au monde, il est aussi un passioné d'équitation. Grand anglophile, ancien étudiant de l'université de Cambridge, le sheikh Mohammed possède une des plus grandes équipes équestres au monde : Goldolpin, qui se targue d'avoir parmi les meilleurs pur-sangs de la planète. En 2022, il a offert ou vendu 40 chevaux à feu Elizabeth II, pour une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan (MBZ), Abu Dhabi

Toujours parmi les monarchies pétrolières, nous trouvons l'émir d'Abu Dhabi, Bin Zayed Al Nahyan, davantage connu du grand public que celui de Dubai, il est le propriétaire du très prestigieux club de foot Manchester City, acheté pour 230 millions d'euros en 2008. La valeur du club britannique, géré par le fonds Abu Dhabi United Group, s'élève aujourd'hui à 3,7 milliards d'euros... L'on estime la fortune du khalife à 16,8 milliards d'euros.

Comme nombre de princes ou d'investisseurs des émirats, Zayed Al Nahyan possède un patrimoine immobilier considérable, en particulier à Londres. Selon une enquête du quotidien britannique Guardian, publiée en 2020, la valeur de ses quelques 150 immeubles, maisons et centres commerciaux dans la capitale britannique s'élève à plus de 6 milliards d'euros. Bref, sa fortune n'a pas de limites, ou presque.

Salman Abdulaziz bin Saud, d'Arabie Saoudite

Le roi d'Arabie Saoudite, troisième fortune mondiale, fait aussi partie de la famille la plus riche au monde, dont la valeur des biens et des placements s'élèverait à 1.000 milliards d'euros. Comme tous ses voisins, il s'est enrichi grâce au pétrole, qui constitue l'unique ressource vraiment lucrative de son royaume. La fortune personnelle du roi s'estime, elle, à 17 milliards d'euros.

Plus discret que ses voisins émiratis, le roi Salman ne cache pas pour autant son amour pour le faste et l'ostentation. Amateur d'art, il n'a aucun complexe à faire exploser la valeur de certaines oeuvres lors de ventes aux enchères. En 2017 par exemple, il a acheté aux enchères le Salvator Mundi de Léonard de Vinci à plus de 420 millions d'euros et en 2015, Les femmes d'Alger de Pablo Picasso à plus de 149 millions d'euros. N'oublions pas ses deux yachts, en particulier le Serenee, construit en Italie et acheté 376 millions d'euros. Celui-ci possède toutes les caractéristiques d'un hôtel de luxe : une piscine, deux héliports, des salles d'exposition ou encore des salles de jeux.

Hassanal Bolkiah, de Brunei

Le roi de Brunei quant à lui, n'a aucun complexe pour montrer sa richesse au monde entier, qui avoisinerait les 30 milliards d'euros. Depuis sa succession au trône royal en 1967, il s'est fait construire le palais Nurul Iman, le plus grand au monde, qui est sans doute aussi l'un des plus luxueux de tous. Grand de 2 millions de mètres carrés, il dépasse de très loin le palais de Buckingham, résidence londonienne des souverains britanniques, d'une superficie de 77.000 mètres carrés seulement.

Le dôme de Nurul Iman, orné de 22 carats d'or, est le reflet du luxe à l'intérieur de l'édifice, dont des dizaines de pièces, parmi lesquelles les salles de bain, sont en or. Au total, Nurul Iman possède plus de 1.700 pièces et cinq piscines. Et pour impressionner les chefs d'État et les visiteurs étrangers, Hassanal Bolkiah a fait construire un zoo privé, où il élève 30 tigres du Bengale, une espèce rare. Enfin, mentionnons le parc automobile gigantesque du roi Hassanal Bolkiah, constitué de 7.000 voitures, d'une valeur de 4,7 milliards d'euros environ, qui comprend entre autres 500 Rolls-Royce et 350 Ferrari.

King Maha Vajiralongkorn, roi de thaïlande

Nous ne pouvions bien-sûr oublier le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, ou Rama X, qui est systématiquement à la tête du classement des premières fortunes couronnées et dont la fortune personnelle, supérieure à 40 milliards d'euros, dépasse de très loin les fortunes du golfe. Les revenus de Rama X viennent essentiellement de ses investissements considérables au sein de son pays de 72 millions d'habitants, dont il possède plus de 6.500 hectares, incluant 688 hectares à la capitale Bangkok.

Le roi possède des parts très importantes dans le Siam Cement Group et dans la Banque centrale du Siam. Rama X possède aussi le plus gros diamant au monde, le Golden Jubilee (545 carats), acquis en 1999 en Afrique du Sud et dont la valeur s'estime entre 3,7 et 11,2 millions d'euros. Enfin, le roi Rama X, possède 38 jets et hélicoptères à sa disposition. Son mode de vie très fastueux a provoqué des incompréhensions et des mécontentements au sein de la population fin 2020.