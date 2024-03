Mort de Matthew Perry : les noms des héritiers de sa fortune ont été révélés

Selon les révélations du site américain Page Six, le testament signé par Matthew Perry en 2009 désigne ses parents, John Perry et Suzanne Morrison, ainsi que sa demi-sœur, Caitlin Morrison, et son ex-petite amie, Rachel Dunn, comme les héritiers de sa fortune estimée à 120 millions de dollars (un peu moins de 110 millions d’euros).

Le testament comprend également une fiducie que l’acteur a surnommé «Annie Hall» - en référence au célèbre personnage de Woody Allen - d’un montant légèrement supérieur à un million de dollar (1.030.000 dollars précisément) – pour laquelle il a nommé Lisa Ferguson et Robin Ruzan, ex-épouse de Mike Myers, en tant qu’exécuteurs testamentaires. La première sera toutefois la seule à se présenter devant le tribunal de Los Angeles, le 10 avril prochain, pour l’audition du testament après la décision de Robin Ruzan de se retirer de son rôle.

La star de «Friends» a été retrouvé inconscient le 28 octobre dernier par son assistant dans le jacuzzi de son domicile à Los Angeles. Selon le bureau de médecine légale en charge de déterminer les causes du décès, la mort a été causée par les effets aigus d'une prise de kétamine de manière accidentelle. Le comédien luttait depuis de nombreuses années contre sa dépendance aux analgésiques et à l'alcool, et avait fréquenté à plusieurs reprises des centres de désintoxication.