Robert Pattinson et Suki Waterhouse bientôt parents pour la première fois 

L’acteur britannique Robert Pattinson et la chanteuse Suki Waterhouse vont bientôt accueillir leur premier enfant.

La rumeur est confirmée. Robert Pattinson et sa compagne Suki Waterhouse vont devenir parents pour la première fois. La chanteuse a annoncé sa grossesse ce dimanche sur la scène du Corona Capital Festival, à Mexico.

«J’ai un peu forcé sur les paillettes parce que je me disais que ça détournerait peut-être votre attention de cet autre truc qui est en train de se préparer. Cependant je ne suis pas certaine que cela va fonctionner», a lancé la jeune femme, vêtue d’une robe moulante laissant entrevoir son «baby bump».

“I decided to wear something practically sparkly today to try to distract you from something else thats what’s going on. I'm not sure if it’s working”





WE ALL KNEW BUT ITS OFFICIAL NOW, She’s SO MOTHER! pic.twitter.com/xGEZHbQume

— dose of suki waterhouse (@doseofsuki) November 19, 2023