Melanie Thierry évoque pour la première fois sa grossesse

Invitée d’En Aparté ce mardi soir sur Canal+, Mélanie Thierry a évoqué son bonheur d’attendre un nouvel enfant avec son compagnon Raphaël.

À 42 ans, Mélanie Thierry attend un heureux événement. Invitée dans l’émission En Aparté sur Canal+ à l’occasion de la sortie du film «Soudain seuls», l’actrice, qui ne pouvait de toute façon plus cacher son ventre rond, a pour la première fois évoqué sa grossesse.

«Il y a une petite rondeur que je n'ai pas pu m'empêcher de discerner, il y a un heureux événement qui arrivera au printemps compte tenu de cette rondeur», a relevé la journaliste Nathalie Lévy. «Oui, il y a un petit passager avec moi [mais] on a encore un petit peu de temps devant nous, le temps de se faire à l'idée», a répondu Mélanie Thierry. L’animatrice d’En Aparté s’est enquise de savoir comment elle se sentait. Ce à quoi la compagne de Raphaël a répondu : «Je me porte bien, le vertige de l'annonce est passé, ça va mieux là ! On commence à se réjouir d'être du côté de la vie. Ça fera trois».

Une longue histoire

Depuis vingt-et-un ans, Mélanie Thierry partage sa vie avec le chanteur avec qui elle a déjà deux enfants : Roman, né en 2008, et Aliocha, né fin 2013. L’actrice a évoqué son compagnon avec tendresse : «Je l’ai rencontré j’avais 20 ans… On grandit ensemble… Je suis trop heureuse. On s’accorde parfaitement, voilà. Il commence une phrase, je la finis, on se rejoint toujours», a confié l'actrice de 42 ans. «Evidement il y a du tumulte, c’est une vie de bientôt 22 ans ! Mais je trouve ça merveilleux d’être encore à se dire qu’on fabrique des choses.»

Mélanie Thierry et Raphaël se sont rencontrés en 2002 dans les loges d’un théâtre après un concert. «On est tellement liés que l’un sans l’autre on a l’impression d’avoir un membre en moins», avait confié Mélanie Thierry à Paris Match.