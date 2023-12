Le prince Harry inquiet pour la sécurité de son épouse et leurs enfants

Le prince Harry a fait part à la Haute Cour de Londres de ses préoccupations en matière de sécurité concernant son épouse et leurs enfants.

Le prince Harry souhaite que ses enfants «se sentent chez eux» dans son pays natal - ce qui ne peut pas arriver «s'il n'y a aucune possibilité d'assurer leur sécurité lorsqu'ils sont sur le sol britannique» -, a affirmé jeudi son avocate à Londres, où le prince conteste devant la Haute Cour l'arrêt de la prise en charge systématique de sa sécurité.

Le duc de Sussex, fils cadet du roi Charles III et son épouse Meghan, ont perdu la protection systématique des forces de l'ordre, aux frais du contribuable britannique, après avoir décidé de se mettre en retrait de la famille royale en 2020 et de s'installer aux Etats-Unis. Il conteste devant la justice cette décision d'un organisme dépendant du ministère de l'Intérieur, qui lui accorde désormais une protection policière au cas par cas. Jeudi, au dernier jour de cette procédure qui a commencé mardi, essentiellement à huis clos, son avocate Shaheed Fatima a lu une déclaration du prince, absent aux audiences.

«Le Royaume-Uni est ma maison. Le Royaume-Uni est au cœur du patrimoine de mes enfants et c'est un endroit où je veux qu'ils se sentent chez eux autant que là où ils vivent actuellement aux États-Unis. Cela ne peut pas se produire s'il n'y a aucune possibilité de les garder en sécurité lorsqu’ils sont sur le sol britannique.» Il a poursuivi : «Je ne peux pas mettre ma femme en danger de cette façon, et compte tenu de mes expériences de vie, je suis également réticent à me mettre inutilement en danger.»

«Tristes d'avoir été contraints de quitter le Royaume-Uni»

Les jours précédents, sa défense a affirmé que la décision prise par les autorités de changer les règles de prise en charge de sa sécurité étaient «injustes» étant donné son statut et les circonstances de la mort de sa mère.

Le prince Harry affirme qu'il s’était «senti obligé» de se retirer de son rôle royal et de quitter le Royaume-Uni en 2020, invoquant des problèmes de sécurité pour sa famille : sa femme, Meghan Markle, et leurs deux enfants, son fils le prince Archie, 4 ans, et la princesse Lilibet, 2 ans.

«C'est avec une grande tristesse pour nous deux que ma femme et moi nous sommes sentis obligés de nous retirer de ce rôle et de quitter le pays en 2020», a-t-il déclaré le duc de Sussex dont la mère, la princesse Diana, est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997, alors qu'elle était suivie par des paparazzis.

Le ministère de l'Intérieur a lui défendu le principe d'une sécurité «sur mesure» et «selon le contexte» pour le prince, conséquence de sa décision de ne plus être un membre actif de la famille royale. En mai, une demande du prince Harry de payer avec ses fonds personnels pour bénéficier d'une protection policière avait été rejetée par la justice.

Depuis leur déménagement en Californie en 2020, Meghan et Harry n'ont amené leurs enfants au Royaume-Uni qu'une seule fois,en 2022, lorsqu'ils ont assisté aux célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II.