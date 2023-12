«Il manque un doigt au prince Louis» : William et Kate accusés d'avoir utilisé Photoshop pour leur carte de Noël

«Il manque un doigt à Louis, ça doit être la pire photo photoshopée jamais réalisée», a posté une internaute après avoir regardé en détail la carte de Noël partagée ce dimanche par William, Kate et leurs enfants George, Charlotte et Louis.

La carte de Noël du prince William et de Kate Middleton laisse certains internautes perplexes. D’aucuns sont persuadés que la photo utilisée, où figurent William, Kate et leur trois enfants, George, Charlotte et Louis, a été retouchée de manière grossière avec un logiciel type Photoshop. Les observateurs en veulent pour preuve notamment qu’«il manque un doigt au prince Louis». «Même si j'adore cette photo, j'ai besoin de savoir ce qui est arrivé au majeur de Louis», demande l'un d'entre eux.

Parmi le véritable festival d’hypothèses plus farfelues les unes que les autres qui déferlent ces dernières heures sur les réseaux sociaux, certains internautes vont plus loin et partagent leur impression qu'une jambe du petit garçon a également été retouchée. «Ils ont photoshopé la jambe de quelqu'un d'autre sur la sienne. J'espère certainement que les contribuables n'ont pas payé pour cela», s'offusque ainsi un autre des observateurs.

Une polémique pour rien ?

On ne sait pas si le photographe a eu recours à un logiciel de retouche. Cependant, en y regardant de plus près, il ne semble pas évident que la photo ait été modifiée. A bien y regarder en effet, l’écart entre les doigts de Louis semble tout à fait banal au regard de sa manière de se tenir à l’accoudoir, et ses deux jambes semblent bien lui appartenir...

Néanmoins, le débat autour de la question «la photo a-t-elle été retouchée ?» fait rage et les arguments ne manquent pas de part et d’autre, avec des analyses telles que celle-ci : «Son doigt est replié sous l'accoudoir de la chaise, c'est comme quand les gens mettent une main dans une poche et qu'un ou deux doigts sont à l'extérieur de la poche... ça arrive».

L'ampleur prise par le débat va-t-elle pousser la famille royale à apporter les preuves de leur bonne foi ?