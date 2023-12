Kanye West : ses excuses envers la communauté juive auraient été écrites par une intelligence artificielle

Il y a quelques jours, le rappeur Kanye West a publié des excuses envers la communauté juive pour tous ses commentaires haineux et antisémites. Cependant, son message aurait été généré par une intelligence artificielle.

Le mardi 26 décembre dernier, Kanye West a fait des excuses envers la communauté juive pour les commentaires haineux et antisémites qu'il avait proférés il y a quelques mois. Dans ce message le rappeur écrit : «Ce n'était pas mon intention de blesser ou de rabaisser, et je regrette profondément toute douleur que j'ai pu causer». Et d'ajouter : «Votre pardon est important pour moi, et je m'engage à faire amende honorable et à promouvoir l'unité».

Si ces excuses avaient étonné tous les fans du rappeur, selon le site TMZ, le message de l'artiste aurait toutefois été écrit avec l'aide d'une intelligence artificielle. En effet, de nombreux fans de l'ex de Kim Kardashian se sont interrogés sur le caractère presque «robotique» de ce texte d'excuses de Kanye West.

Son mea culpa manque de la verve dont le rappeur à l'habitude. On peut remarquer notamment qu'il utilise des termes très typiques d'une intelligence artificielle tels que : «je m'excuse sincèrement» ou encore «ce n'était pas mon intention de heurter».

TMZ s'est donc empressé de vérifier les soupçons des fans de ce dernier et les suspicions des aficionados du rappeur se sont avérées exactes. En effet, le média a effectué des recherches sur le site d'intelligence artificielle ChatGPT en lui demandant de générer des excuses en hébreu et le résultat aurait montré un texte similaire.

De plus, TMZ est allé plus loin en utilisant un détecteur de message écrit par une intelligence artificielle. Là encore, le logiciel indique que les excuses de Kanye West ont 85 % de chance d'avoir été écrites par une IA.