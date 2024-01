Elizabeth II n’aurait pas donné sa bénédiction à Harry et Meghan pour appeler leur fille Lilibet, selon de nouvelles révélations

Elizabeth II a-t-elle vraiment donné sa bénédiction à Harry et Meghan pour appeler leur fille Lilibet, surnom d’enfance de la reine ? Un membre du personnel de la reine laisse entendre que non, dans l’ouvrage du biographe Robert Hardman «Charles III : New King. New Court. The Inside Story», à paraître jeudi.

Alors que Meghan et Harry ont fait le choix de prénommer leur fille, née le 4 juin 2021, Lilibet Diana, en hommage à la reine et à la princesse Diana, le prénom de la fillette n’a peut-être pas reçu l’aval de la reine.

Dans la biographie de Robert Hardman «Charles III : New King. New Court. The Inside Story», en librairie le 18 janvier prochain, un membre du personnel de la reine s’est remémoré la réaction d'Elizabeth II lorsque le couple a annoncé avoir reçu sa bénédiction. La monarque, décédée le 8 septembre 2022, aurait été extrêmement fâchée, explique cet assistant dans l’ouvrage, notant «ne l’avoir jamais vue aussi en colère», a rapporté le Daily Mail.

Après une première polémique peu de temps après la naissance de l'enfant - laissant entendre que Meghan et Harry n'avaient pas consulté la reine avant de prendre leur décision - le couple avait assuré par le biais de leur porte-parole qu'il n’aurait pas choisi ce surnom familial de la reine s’il n’avait pas reçu «son soutien». Une affirmation qui se voit donc à nouveau remise en cause, et aurait mis la reine en colère, selon ces nouvelles révélations.

Pour rappel, Lilibet était le surnom d’enfance donné à la reine, qui petite n'arrivait pas à prononcer son prénom. Il n'était utilisé que par une poignée de proches : ses parents et son mari.