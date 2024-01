Brad Pitt : Jason Priestley dénonce le manque d'hygiène de l'acteur

Invité de l’émission «Live with Kelly and Mark», Jason Priestley a révélé avoir été le colocataire de Brad Pitt au début de leur carrière respective à Los Angeles. Et que le comédien de 60 ans pouvait passer de longs moments sans prendre une douche.

Une anecdote dont la star se serait bien passée. C’est au cours de son interview dans l’émission américaine «Live with Kelly and Mark» que Jason Priestley a révélé avoir été le colocataire de Brad Pitt, pendant une courte période, au début de leur carrière. L’ancienne star de la série «Berverly Hills, 90210» explique qu’ils étaient trois à se partager un modeste appartement dans un quartier malfamé de Los Angeles. S’il précise avoir passé un bon moment en sa compagnie, le comédien explique que Brad Pitt était redoutable quand il s’agissait de ne pas se doucher. Un jeu entre les trois colocataires qui répugne Jason Priestley aujourd’hui.

«Oui, il a été un de mes colocataires pendant une courte période. Nous étions trois dans un appartement avec deux chambres dans un coin vraiment pourri de Los Anegeles», commence-t-il. «Brad était moins horrible que l’autre locataire, qui était une véritable catastrophe. Mais il était sympa. Nous avions l’habitude de jouer à ce jeu, tous ensemble, consistant à voir lequel de nous tiendrait le plus longtemps sans se doucher. Quand j’y pense aujourd’hui, je me dis : ‘Mec, c’est dégoûtant ! À quoi vous pensiez’», poursuit-il, avant de préciser que Brad Pitt gagnait à chaque fois.

«Brad, c’était toujours Brad. Je ne pense pas qu’il continue de faire ça aujourd’hui, mais à l’époque, il pouvait passer des longs moments sans prendre de douche», lance-t-il. Selon le site Entertainment Weekly, le rapport de Brad Pitt à l’hygiène a toujours été un sujet évoqué à plusieurs reprises tout au long de sa carrière.

Lingettes pour bébé

En 2009, Eli Roth avait confié que l’acteur avait partagé avec lui sa technique pour se «rafraîchir» sur le tournage d’«Inglorious Basterds», en utilisant des lingettes pour bébé. «Il m’a dit : ‘J’ai six enfants. Tout ce que tu as à faire, c’est d’en prendre deux, et de les passer sur tes aisselles. Je me fais pisser dessus toute la journée. Je n’ai pas le temps de prendre une douche», avait-il révélé au site People.

En 2013, Brad Pitt avait reconnu qu’il ne sentait pas toujours très bon sur le tournage de «World War Z». «C’est compliqué de rester frais au milieu de milliers de figurants – moi le premier – mais on s’éclate», avait-il confié à la chaîne E!. Un an plus tard, une amie de Jennifer Lawrence, Laura Simpson, avait raconté sur son blog sa rencontre avec Brad Pitt, et à quel point elle avait été séduite par son odeur. Après lui avoir demandé quel était son parfum, le comédien se serait contenté de lui répondre qu’il n’en portait jamais, et que ce devait être son odeur corporelle. «J’ai choisi de ne pas le croire, car ce serait injuste pour le reste de l’humanité», avait-elle précisé.