Alec Baldwin finalement inculpé pour le tir mortel sur le tournage de «Rust», quelle peine encourt-il ?

Alors que les poursuites contre lui avaient été abandonnées en avril dernier, Alec Baldwin a ce vendredi de nouveau été inculpé pour homicide involontaire dans l’affaire de la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins survenue durant le tournage du film «Rust» en 2021.

Nouveau rebondissement judiciaire pour Alec Baldwin. Après l'abandon initial des poursuites à son encontre pour le tir mortel survenu lors d’une répétition sur le tournage du film «Rust» en 2021, l'acteur américain a ce vendredi de nouveau été inculpé pour homicide involontaire.

Le 21 octobre 2021, le tournage du western «Rust» au Nouveau-Mexique avait viré au drame quand une arme tenue par Alec Baldwin et censée ne contenir que des balles à blanc, avait mortellement atteinte la directrice de la photographie Halyna Hutchins, et blessé le réalisateur Joel Souza. Ce fait divers rare avait choqué Hollywood et provoqué des appels à interdire les armes à feu sur les plateaux.

L'acteur de 65 ans, contre qui les poursuites récurrentes se concentrent à la fois sur son rôle d'acteur tenant ce qui était censé être une arme à feu chargée à blanc mais aussi sur son rôle de coproducteur du film avec la responsabilité légale de la sécurité de la production, a toujours maintenu qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive et nié aussi avoir appuyé sur la détente. Mais l'enquête, marquée par de multiples fragilités du côté de l'accusation et qui a vu se succéder plusieurs procureurs, n'a toujours pas réussi à déterminer avec certitude ce qu'il s'est réellement passé. Une des questions centrales serait de savoir si le Colt. 45 tenu par Alec Baldwin a pu se déclencher seul, ou non.

Nouvelle expertise

Dans son communiqué pour annoncer la nouvelle inculpation, la procureure en charge de l'affaire n'explique pas sa décision. Selon le Guardian, le nouvel acte d'accusation allègue qu'Alec Baldwin a causé la mort de Hutchins soit par négligence, soit par «mépris total ou indifférence» pour la sécurité. Selon le magazine Variety, une nouvelle expertise de l'arme en cause, réalisée cet été, a conclu qu'elle n'avait pu se déclencher que par une pression sur la détente.

Cassé au cours de tests effectués par le FBI lors de l'enquête initiale, ce pistolet a dû être reconstruit et a fait l'objet de théories contradictoires. Une première inculpation pour homicide involontaire contre Alec Baldwin avait ainsi débouché sur un abandon des poursuites en avril.

A l'époque, de nouveaux éléments d'enquête indiquaient que le pistolet aurait été modifié avant sa livraison à l'équipe de tournage, augmentant ainsi les chances qu'un tir intempestif se produise, selon le Los Angeles Times. Mais les procureurs avaient prévenu que l'enquête se poursuivait et que l'acteur n'était pour autant pas exonéré. De nouvelles poursuites restaient possibles, et sont finalement advenues vendredi.

«Dossier faible»

Alec Baldwin risque donc de nouveau dix-huit mois d'emprisonnement en cas de condamnation. Cette dernière sera prononcée si Alec Baldwin a causé la mort d'Halyna Hutchins «par utilisation négligente d'une arme à feu», ou «sans prudence ni circonspection», ce qui obligera dans ce cas les procureurs à prouver qu'Alec Baldwin a causé la mort de la directrice de la photographie.

«Je pense que c'est un dossier faible qu'ils ont bâclé depuis le début, et Baldwin dispose de ressources illimitées», a commenté Neama Rahmani, ancien procureur fédéral et président de West Coast Trial Lawyers, pour le Guardian. Selon lui, même si l'acteur est reconnu coupable, «il n'aura que peu ou pas de peine.»

Neama Rahmani souligne que les procureurs se sont adressés à un grand jury pour obtenir un acte d'accusation au lieu de déposer à nouveau leur plainte pénale, évitant ainsi une audience préliminaire parce que, selon lui, ils avaient «une réelle possibilité de perdre».

L’armurière bientôt jugée

Les accusations portées contre Alec Baldwin font suite aux accusations portées contre l'assistant réalisateur de «Rust», David Halls, et l'armurière du film, Hannah Gutierrez-Reed. David Halls n'a pas contesté une accusation d'utilisation négligente d'une arme mortelle en échange de six mois de probation.

Accusée d'homicide involontaire Hannah Gutierrez-Reed sera quant à elle jugée, son procès s'ouvrira le 21 février. Lors de l'enquête initiale, les policiers ont conclu que c'est elle qui avait mis la munition dans l'arme utilisée par Alec Baldwin, au lieu d'une balle factice. L'enquête n'a jamais déterminé comment des munitions réelles avaient pu se retrouver sur le tournage, où seules des balles à blanc sont autorisées.

Le tournage de «Rust» avait officiellement repris en mars dans le Montana, avec le veuf de Halyna Hutchins, Matthew, en tant que producteur exécutif. Fin 2022, ce dernier avait abandonné les poursuites qu'il avait engagées au civil contre Alec Baldwin au terme d'un accord dont le montant n'a pas été divulgué. A l'époque, il avait attribué la mort de sa femme à «un terrible accident».

Les parents ukrainiens et la soeur de Halyna Hutchins réclament en revanche toujours des dommages-intérêts à Alec Baldwin, dans le cadre d'une procédure au civil. L'accusation «a décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour inculper Alec Baldwin d'homicide involontaire», a réagi vendredi leur avocate, Gloria Allred. «Nous attendons avec impatience le procès pénal qui déterminera s'il doit être condamné pour la mort prématurée de Halyna.»