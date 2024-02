Légendes d’automne : Brad Pitt voulait quitter le tournage et n'était pas content du montage, raconte le réalisateur du film culte

Dans un extrait de son nouveau livre «Hits, Flops, and Other Illusions», le réalisateur Edward Zwick évoque le comportement «instable» de l’acteur Brad Pitt sur le tournage de son film « Légende d’automne», en 1994.

Entre eux, c'était «explosif». Le réalisateur de «Légendes d'automne», Edward Zwick, affirme dans son nouveau livre - «Hits, Flops, and Other Illusions : My Fortysomething Years in Hollywood», qui sortira ce 13 février - que Brad Pitt avait failli abandonner son rôle.

Basé sur une œuvre de Jim Harrison, ce western culte nommé aux Oscars suivait un père (Sir Anthony Hopkins) et ses trois fils dans le Montana du début du XXe siècle, alors que leurs vies sont affectées par les caprices de la nature, les horreurs de la guerre et les aléas de l'amour. Brad Pitt s'était vu confier le rôle de Tristan Ludlow après l'abandon de Tom Cruise.

«Il incombait au [producteur] Marshall [Herskovitz] de dissuader Brad de se retirer», a écrit Zwick dans un extrait publié par Vanity Fair, après avoir affirmé que l'agent de Brad Pitt l'avait appelé après la lecture de la première séquence «pour lui dire que Brad voulait arrêter». «C'était la première manifestation des émotions les plus profondes qui bouillonnaient en Brad. Il semble décontracté au début, mais il peut être instable lorsqu'il est énervé, comme cela m'a été rappelé à plusieurs reprises au début du tournage», a ajouté le cinéaste.

Prendre un peu de recul

«Parfois, peu importe votre expérience ou votre sensibilité en tant que réalisateur, les choses ne fonctionnent tout simplement pas», dit-il, soulignant que Brad Pitt «devenait énervé chaque fois qu'il était sur le point de tourner une scène qui l'obligeait à montrer une profonde émotion.» Edward Zwick a déclaré que lui et l’acteur étaient en conflit sur leurs visions respectives du personnage de Tristan, affirmant que Pitt avait résisté avant de «se révéler», au point qu'ils passaient par des disputes explosives devant l'équipe de tournage, puis se réconciliaient plus tard.

Une fois le film terminé, le réalisateur a montré son montage final à la star, et il se souvient que Pitt «n'était pas satisfait» du film parce qu'il «avait l'impression que j'avais sous-estimé la folie de son personnage», dit Zwick.

«En fait, je n'avais coupé qu'un seul plan de la scène où Tristan est fièvreusement en rage, hurlant alors que les vagues le submergent sur la goélette», se justifie-t-il. «Mais c'était un plan qu'il aimait beaucoup, et il aurait été plutôt pour le laisser, et j'aurais dû le faire. 'Toutes mes excuses, Brad'», écrit le cinéaste, avant d'ajouter avec humour : «Il était également mécontent lorsque People l'a nommé «l'homme le plus sexy de l'année» – une chose pour laquelle je ne m'attribue ni le mérite ni le blâme».