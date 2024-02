Le youtubeur américain Twomad est décédé à l'âge de 23 ans

Âgé de 23 ans, le youtubeur américain Twomad, de son vrai nom Muudea Sedik, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles.

Twomad s’est éteint. De son vrai nom Muudea Sedik, le youtubeur américain est décédé à l’âge de 23 ans. Comme le rapporte le site TMZ, son corps a été retrouvé à son domicile de Los Angeles, ce mardi 13 février.

Pour l’heure, on ignore avec certitude les causes exactes de son décès. Mais selon le média américain, la piste de l’overdose serait privilégiée, des accessoires pour la consommation de drogue ayant été retrouvés chez lui.

Pour mémoire, Twomad s’était fait connaître sur Youtube en 2018 en commentant des jeux vidéo. Suivi par plus de 2 millions de personnes sur la plate-forme, le youtubeur s’était ensuite tourné vers les vidéos humoristiques.

Des photos d'armes à feu

On lui doit également le même «Good night girl, I'll See You Tomorrow», devenu viral sur les réseaux sociaux. En 2022, il avait par ailleurs fait beaucoup parlé de lui après avoir posté sur son compte Instagram des photos, assez osées, avec le mannequin Only Fans Belle Delphine.

Discret depuis plusieurs mois, Muudea Sedik était sorti de l’ombre il y a quelques jours en postant sur X, anciennement Twitter, une série de photos…d'armes à feu, suscitant l’inquiétude de ses fans.