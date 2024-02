Adele : la chanteuse révèle l'histoire derrière sa vidéo de 2022, devenue un mème sur les réseaux sociaux

Ce week-end, à Las Vegas (États-Unis), Adele a dévoilé l'histoire qui se cache derrière sa vidéo devenue virale à son insu sur les réseaux sociaux, en 2022.

Le fin mot de l’histoire. La chanteuse Adele a enfin donné, ce week-end lors d'un de ses spectacles à Las Vegas (États-Unis), des explications sur sa vidéo devenue très populaire sur les réseaux sociaux en 2022.

Deux ans auparavant, l'artiste britannique avait assisté à un match de basket de la NBA en compagnie de son partenaire, le directeur sportif Rich Paul. À la suite de cet évènement, une vidéo de la chanteuse était devenue virale sur les réseaux sociaux, car elle semblait délibérément ignorer les caméras braquées sur elle.

Ainsi, lors de sa résidence américaine, «Weekends With Adele», la pop star a évoqué ce moment avec le public : «Alors, je sais que ça semble fou, mais je n'aime vraiment pas être célèbre, n'est-ce pas ?», a-t-elle déclaré.

«Les gens avec la caméra sont venus et m'ont demandé à deux reprises. Ils m'ont dit : «Ça te dérange si on te filme ? Pouvons-nous vous mettre sur l’écran ?», a-t-elle expliqué, mais, venant d'annuler ses spectacles à Vegas à l'époque, elle avait décliné la requête. Ils étaient néanmoins revenus et l'avaient filmée contre sa volonté.

«Mon visage est également très mémorable, je n'y peux rien».

Adele a conclu sur le ton de la plaisanterie : «Je les ignorais, je regardais partout sauf devant la caméra, parce que je boudais… Mon visage est également très mémorable, je n'y peux rien».

L’interprète de «Hello» donnera une série de concerts à Munich cet été, après avoir enchanté le public du Colosseum de l'hôtel Caesars Palace à Las Vegas depuis novembre 2022.