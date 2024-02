Adele : les fans sont en colère contre les prix «exorbitants» des billets pour ses concerts à Munich

Adele se produira cet été à Munich pour une poignée de concerts, dont le prix des places fait enrager ses fans.

«Exorbitants». Le prix des places pour assister aux concerts que donnera la chanteuse Adele à Munich cet été fait bondir ses fans.

Ouverte depuis le 9 février, la vente générale pour les événements prévus les 2, 3, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 30 et 31 août 2024 à la salle éphémère Munich Messe, pouvant accueillir 80.000 spectateurs par soir, a vu un afflux massif de clients se précipiter pour mettre la main sur un billet, mais a aussi fait de nombreux déçus. Les sièges abordables coûtant seulement 70 euros se sont en effet rapidement écoulés. Les moins chers sont ensuite passés à quelque 334 euros.

Les fans postent des messages tristes voire incendiaires sur X (anciennement Twitter), certains regrettant amèrement que les prix soient «inaccessibles» pour «les gens ordinaires».



Certains ont écrit : «Adèle en août ! Le prix des billets Adele doit être une blague… 300 euros pour une place au fond ????»

je comprends que ce soit Adèle et qu’elle produit un show de ouf MAIS LE PRIX DES PLACES?????? 700€ pour faire quoi? https://t.co/rcSW88otg6 — (@mvlee__) February 7, 2024

Who can still afford such prices? It's crazy. To be honest, I can't and don't want to pay that. That's a rip-off. Why do stars like Ed Sheeran take so little money and others take so much?



For the price of an Adele ticket, my two children — Stefanie - proud member of TGSS (@Steffigallavich) February 13, 2024

I would have loved to see you in Munich Germany but the ticket prices are so high that unfortunately I can't afford it... makes me sad... — NineColdplay (@esOehlchen) February 11, 2024

Les concerts que donnera Adele cet été ont quand même été pris d’assaut et pour cause, la chanteuse ne s’est pas produite en Europe depuis 2016. Dans un premier temps, elle avait annoncé six dates, avant d'en ajouter quatre autres en raison d'une demande incroyablement forte.

«Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel concernant une série de spectacles d'été. Je me contentais de mes spectacles à Hyde Park à Londres et de ma résidence à Vegas, donc je n'avais pas eu d'autres projets», a confié Adele sur les réseaux sociaux, à l’annonce de ces concerts surprises. «Cependant, j'étais trop curieuse pour ne pas donner suite à cette idée : un stade éphémère unique et sur mesure, conçu autour du spectacle que je souhaite organiser ? Ohh!? (…) Je ne pouvais pas imaginer une façon plus merveilleuse de passer mon été et de terminer cette belle phase de ma vie et de ma carrière avec des spectacles plus près de chez moi, pendant un été aussi excitant. Guten Tag x.»