BAFTA 2024 : le prince William a participé à la cérémonie

Le prince William était présent ce dimanche à la cérémonie de la 77e édition des BAFTA, récompenses britanniques du cinéma. Toujours convalescente, sans son épouse Kate n’était pas présente.

Le prince William, qui a repris ses engagements royaux publics depuis l'annonce du cancer de son père Charles III, s’est rendu ce dimanche à la cérémonie de la 77e édition des BAFTA, récompenses du cinéma britannique, dont il est le président depuis 2010.

Mais, cette année, le fils aîné du roi a assisté à la soirée seul, son épouse Kate étant toujours en convalescence après une grave opération abdominale subie le mois dernier. La princesse de Galles devra d'ailleurs attendre les fêtes de Pâques pour être remise sur pied.

fan de Christopher Nolan

Pour l’occasion, le prince William était vêtu d'une veste de smoking en velours. Durant la cérémonie, qui s’est déroulée au Royal Festival Hall située à Londres, il était assis à côté de l’actrice australo-américaine Cate Blanchett.

Au cours de cette grande soirée, animée par David Tennant, le papa de George, Charlotte et Louis a également échangé avec l'ancien footballeur David Beckham.

Cette grande soirée a été marquée par le sacre du fim «Oppenheimer» de Christopher Nolan, dont l’héritier au trône a confié être fan, rapporte Vanity Fair. Le biopic sur le père de la bombe atomique a raflé sept Bafta, dont celui du meilleur film.