«C'est de l'amour» : Usher rejette la polémique sur son câlin avec Alicia Keys lors de sa performance au Super Bowl

«C’est de l’amour». Le chanteur Usher, qui s’est produit lors de la mi-temps du Super Bowl il y a une semaine, est revenu, ce 19 février, sur la polémique de son câlin avec Alicia Keys pendant leur performance musicale.

Plusieurs téléspectateurs avaient été choqués par la manière dont Usher a enlacé l’interprète de «Fallin'» sur scène, pendant leur interprétation en direct de leur tube «My Boo», sorti en 2004. Certains avaient même qualifié son comportement de «manque de respect» envers les partenaires respectifs des deux artistes.

Lors de l'émission de radio «Breakfast Club», le musicien âgé de 45 ans a déclaré avoir ri de la situation avec le mari d’Alicia Keys, Swizz Beatz. «C'est fou ce que pensent les gens», a-t-il poursuivi. Il a ajouté que «tout dépend de la façon dont tu présentes les choses, mec, c’est de l’amour».

«un moment de plaisir»

Usher a décrit leur collaboration comme «un moment de plaisir à cause d'une chanson qu'Alicia et lui ont composée il y a de nombreuses années et nous la célébrons pour son héritage». L'artiste a ensuite affirmé qu’il n'y a «aucun manque de respect» envers qui que ce soit.

Le compagnon d’Alicia Keys, dont le vrai nom est Kasseem Dean, avait également réagi aux critiques le lendemain du Super Bowl : «Vous parlez tous de la mauvaise chose !!! Vous ne voyez pas cette incroyable robe couvrant tout le stade ? La performance de ce soir était tout simplement incroyable avec 2 géants incroyables !» avait-il écrit en légende d’une série de photos de la performance postée sur Instagram.

De son côté, Usher a saisi l'occasion pour se marier avec sa compagne de longue date, Jennifer Goicoechea. Ils ont commencé à se fréquenter en 2019, puis ils ont accueilli leur fille, Sovereign, l'année suivante, et un fils nommé Sire en novembre 2021.