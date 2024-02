Super Bowl : Alicia Keys rejoint Usher sur scène lors de la mi-temps

Ce dimanche, lors de la mi-temps du Super Bowl, tous les projecteurs étaient braqués sur Usher. Sur scène, le chanteur de 45 ans a interprété plusieurs de ses tubes, dont un en duo avec d’Alicia Keys.

Il a relevé le défi haut la main. Usher a assuré le traditionnel spectacle de la mi-temps du Super Bowl, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a tout donné pour électriser l'Allegiant Stadium de Las Vegas, où il a été en résidence de juillet 2022 à décembre 2023.

Durant près de 15 minutes, il a fait vibrer les 60.000 spectateurs présents ce dimanche dans les tribunes, parmi lesquels Beyoncé et son mari Jay-Z, et bien sûr, la popstar Taylor Swift, venue encourager son petit ami Travis Kelce, le joueur des Kansas City Chiefs.

un duo sensuel sur «My Boo»

Âgé de 45 ans, le chanteur a interprété ses meilleurs titres, de «Yeah!», à «Love In This Club» en passant par «Burn». Accompagné d’acrobates et d’échassiers, la star du R&B, qui n’a pas hésité à faire tomber la chemise, a offert un show teinté de nostalgie et porté par des chorégraphies parfaitement maîtrisées, même sur des rollers.

Usher performs on skates during his #SuperBowl Halftime Show pic.twitter.com/NfvnPRIMo0 — The Hollywood Reporter (@THR) February 12, 2024

Sur scène, Usher a notamment été rejoint par H.E.R., will.i.am et Ludacris. Mais l’un des moments forts de la soirée reste son duo sensuel avec la chanteuse Alicia Keys, vêtue pour l'occasion d'une combinaison rouge pailletée. Les deux artistes ont repris le célèbre titre «My Boo», sorti en 2004.

Est-ce qu’on peut parler de l’interprétation d’Usher et Alicia Keys sur ‘My Boo’ à la mi-temps du #Superbowl ?!

pic.twitter.com/Ezzzz9v4Pn — Booska-P (@booska_p) February 12, 2024

Usher a par ailleurs tenu a rendre hommage à Michael Jackson, qui s'était produit lors du Super Bowl 1993, en portant un gant blanc orné de diamants.

Usher loses his shirt while performing during the Apple Music #SuperBowl Halftime Show pic.twitter.com/1aFJoYfqmP — The Hollywood Reporter (@THR) February 12, 2024

Une chose est sûre, sa prestation va donner un bon coup de boost à sa carrière, alors que le crooner américain cherche à se relancer avec un nouvel album, «Coming Home», ainsi qu'une tournée qui doit commencer en août prochain.