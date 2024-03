Pour son mariage, le fils d'un milliardaire a eu droit à un concert privé de Rihanna (vidéo)

Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie, a demandé à Rihanna de chanter à l’occasion du mariage de son fils. Pour ce concert privé, le milliardaire a déboursé une coquette somme.

Rien n’est trop beau pour ses enfants. Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie, a organisé une somptueuse soirée à l’occasion du mariage de son fils cadet, Anant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milliardaire a vu les choses en grand.

Pour lancer les festivités, organisées à Jamnagar, dans l'État du Gujarat, il a en effet demandé à Rihanna de venir chanter, et ce, moyennant la somme de 9 millions de dollars (près de 8,3 millions d’euros), rapporte India Today.

C’est la première fois que l’interprète de «Diamonds» et d'«Umbrella» donne un concert depuis sa prestation lors de la mi-temps du Super Bowl, en 2023. À l’issue de cette soirée, plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux.

beyoncé pour le mariage de sa fille

La chanteuse de 36 ans, qui a donné naissance à son deuxième enfant en août 2023, a performé sur scène vêtue d'une robe semi-transparente de couleur vert anis.

Rihanna s’est produit cette nuit lors d’un mariage pour un milliardaire en Inde





La chanteuse a été payée 9M de dollars pour sa prestation



Ce n'est pas la première fois que Mukesh Ambani fait appel à une superstar pour divertir ses invités. En 2018, pour le mariage de sa fille, les convives avaient eu droit à un show privé de… Beyoncé.

Âgé de 66 ans, Mukesh Ambani est président de Reliance Industries, le plus grand groupe indien, et la 10e personne la plus riche du monde, selon le classement du magazine Forbes, avec plus de 116 milliards de dollars de patrimoine.