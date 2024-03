Britney Spears : Sam Asghari se confie sur leur divorce

Officiellement séparé de Britney Spears depuis le mois d'août dernier, Sam Asghari s’est ouvert sur leur divorce.

Aucune rancœur. Dans une interview accordée au magazine américain People ce week-end, Sam Ashgari est revenu sur son divorce avec Britney Spears, après quatorze mois de mariage et sept ans de vie commune. Et le mannequin, qui est à l’origine de la procédure de séparation, ne veut garder que le bon. «C'était une bénédiction de pouvoir partager la vie avec quelqu'un pendant longtemps. Et les gens se séparent et les gens avancent», a souligné celui qui a célébré ses 30 ans ce dimanche 3 mars.

Un regard tendre sur son passé

Une réaction qui correspond à sa philosophie de vie a-t-il expliqué, assurant «détester» et «n’avoir jamais compris les gens qui se séparent [et] parlent mal les uns des autres» après s’être aimés. «C'est quelque chose que je ne ferai jamais parce que je n'ai vécu qu'une expérience incroyable et une vie formidable, et cela fera toujours partie de ma vie, un chapitre de ma vie», a assuré le trentenaire à propos de sa relation avec Britney Spears, de douze ans son aînée, auprès de nos confrères américains. Et de conclure : «Je regarde en arrière avec tendresse. Mon passé était une bénédiction et une beauté».

Pour mémoire, l’ex-couple s’est rencontré en 2016 et s’est marié le 9 juin 2022, un peu plus de six mois après la levée de la tutelle à laquelle était soumise l'interprète de «Baby one more time» depuis treize ans.