Florent Manaudou : séparé de Pernille Blume, le nageur s’affiche avec une nouvelle compagne

Séparé de Pernille Blume, le champion olympique Florent Manaudou a retrouvé l'amour dans les bras d'une jeune femme prénommée Lola.

C’est désormais officiel, Florent Manaudou et la nageuse danoise Pernille Blume se sont séparés. Ce dimanche, le nageur a posté une vidéo dans laquelle il s’affiche au côté d’une nouvelle femme.

Dans cette courte séquence, tournée en bord de mer et postée sur son compte Instagram, on peut même voir les deux tourtereaux s’échanger un baiser avec un beau coucher de soleil en arrière-plan. «Ensemble, nous errons», a-t-il écrit en légende.

Et on connaît le prénom de son amoureuse. L'athlète de 33 ans a en effet identifié sa nouvelle compagne dans sa publication. Elle s'appelle Lola et, d'après sa biographie Instagram, elle réside dans le sud de la France. L'heureuse élue est membre de l'équipe de pom pom girls de l'école de commerce SKEMA Business School, située non loin de Nice.

Pour mémoire, Florent Manaudou avait demandé en mariage Pernille Blume en 2021, après avoir été médaillé d’argent en 50 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Tokyo. Le frère de Laure Manaudou avait fait sa demande lors d’un dîner romantique à Paris.

«She said yes» («Elle a dit oui», en français), avait-il écrit dans une publication Instagram, sur laquelle Pernille Blume, qui a également été récompensée d'une médaille de bronze à l'épreuve du 50 mètres nage libre, arborait une bague de fiançailles. Mais leur mariage n'est donc plus d'actualité.