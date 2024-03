Natalie Portman et Benjamin Millepied sont officiellement divorcés

Séparés depuis des mois selon la rumeur, l’actrice Natalie Portman et le chorégraphe Benjamin Millepied sont officiellement divorcés.

Définitivement terminé. Après avoir fait partie des couples les plus glamour du star-system, l'actrice Natalie Portman, 42 ans, et le chorégraphe Benjamin Millepied, 46 ans, sont officiellement divorcés, a annoncé ce vendredi 8 mars le magazine Voici.

Alors que la rumeur d’une séparation court depuis l’été dernier, le couple a acté sa rupture devant les tribunaux, a également confirmé aujourd'hui un représentant de Natalie Portman au magazine People. Selon nos confrères américains, l’actrice oscarisée en 2011 a demandé le divorce en juillet dernier et la procédure a été finalisée en France le mois dernier, où l’ex-couple est installé.

Leurs enfants, une priorité

Ensemble depuis 2010, après s’être rencontrés sur le tournage de «Black Swan», Benjamin Millepied et Natalie Portman s’étaient dit «oui» en août 2012. Après onze ans de mariage, chacun reprend dorénavant sa liberté avec une seule priorité, le bien-être de leurs enfants.

Natalie Portman et Benjamin Millepied sont parents d’un garçon Aleph, né en juin 2011, et d’une fille Amalia, née en février 2017.

«Sa plus grande priorité a été d'assurer une transition en douceur pour ses enfants», a ainsi déclaré une amie de l’actrice à People. «Elle et Ben aiment vraiment leurs enfants et s'efforcent également d'être les meilleurs coparents possibles», poursuit-elle, avant de conclure : «Rien n'est plus important».