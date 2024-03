Nicole Eggert : atteinte dun cancer, l’actrice d’«Alerte à Malibu» se filme en train de se raser la tête

Atteinte d'une forme «très rare» de cancer du sein, l’actrice d’Alerte à Malibu Nicole Eggert a posté une vidéo sur Instagram, dans laquelle on la voit se raser la tête, puis prendre fièrement la pose à côté de sa fille.

Nicole Eggert, devenue célèbre dans les années 1990 à grâce à son rôle de Summer Quinn dans la série télévisée Alerte à Malibu, se rase courageusement la tête dans une vidéo postée sur son compte Instagram ce jeudi.

L’actrice de 52 ans tient elle-même le rasoir électrique et sourit face à la caméra. «Peut-être que guérir n'implique pas tant de nous changer mais de nous permettre d'être qui nous sommes», a écrit Nicole Eggert en légende du message, citant l'écrivaine Madeleine Eames.

Se raser la tête est pour l'actrice une manière de se préparer à la chute des cheveux occasionnée par les traitements contre son cancer. Très touchante, la video a ému de nombreuses personnalités dont Jennie Garth, de la série «Beverly Hills», qui a écrit : «Je t’envoie un gros câlin», mais aussi Alyssa Milano qui a fait savoir toute l’admiration qu’elle porte à l’actrice, qui fait preuve d’un courage qui force le respect.

Les commentaires des fans sont nombreux également : beaucoup font savoir à l’actrice combien elle est «incroyablement belle» avec le crâne rasé.

Instagram _nicole_eggert

Atteinte d’une forme très rare de cancer du sein, Nicole Eggert a le mois dernier déclaré à Inside Edition que les médecins avaient malheureusement découvert davantage de cellules malignes dans ses ganglions lymphatiques. Elle a également confié qu'elle s'en voulait de ne pas avoir vérifié régulièrement ses seins (une palpation régulière est recommandée pour toutes les femmes afin de détecter le plus précocement possible toute grosseur ou irrégularité inhabituelle). Elle a ajouté que les implants mammaires, qu'elle avait reçus à l'âge de 19 ans, avaient rendu encore plus difficile la détection d'anomalies dans sa poitrine.

Aider les personnes concernées

Elle dit avoir ressenti des douleurs au sein gauche à partir d'octobre, et avoir subi une mammographie et trois biopsies environ un mois plus tard, faute de trouver un rendez-vous - sachant encore une fois que plus le cancer est traité tôt, plus les chances d’en guérir sont fortes. Des examens qui ont abouti à un diagnostic de cancer du sein carcinome cribriforme de stade 2. «Quand je l'ai sentie (l'anomalie dans son sein, ndlr), mon cœur s'est brisé et je me suis dit oh mon Dieu. Personne ne pouvait me prendre, alors je suis allée dans tous les centres de soins du sein. C'est horrible parce que chaque jour et chaque minute qui passe, on sait que ça grandit». Un mois plus tard, une mammographie a finalement confirmé ses craintes… «Mon cœur s'est effondré, j'ai perdu toute audition, tout s’est écroulé. On l’appelle carcinome cribriforme invasif. C'est très rare», a-t-elle indiqué. «Les auto-examens, je vous le dis, je m'en donne des coups. C'est la seule chose que j'aurais dû faire».

En janvier 2024, elle avait confié au magazine people angoisser terriblement à l’idée de de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants durant le traitement. «En tant que mère célibataire de deux enfants (…) ma peur est que mon activité quotidienne, tout ce que je fais pour que tout continue, s'arrête brusquement lorsque je ne me sens pas bien ou que je suis malade, ou que je suis à l'hôpital ou quoi qu'il se passe», a-t-elle dit. «C'est tellement accablant, et je fais tout ce que je peux pour ne pas sombrer. La nuit, quand je m'allonge, je panique parce que je me dis, eh bien, qui va payer toutes les factures ?»

Nicole Eggert souhaite aider les autres personnes qui se trouvent dans une situation similaire. «Je veux absolument créer une organisation à but non lucratif pour les autres parents célibataires comme moi, qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne vers qui se tourner», a-t-elle déclaré. «Ils assument tout cela seuls parce qu'ils aiment tellement leurs enfants, mais quand quelque chose leur arrive, alors quoi ?»