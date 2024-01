Nicole Eggert, star d'«Alerte à Malibu», révèle être atteinte d'un cancer du sein à 51 ans

L’actrice d’«Alerte à Malibu», Nicole Eggert, annonce souffrir d’un cancer du sein. «La nuit, quand je m'allonge, je panique à l'idée de ne pas pouvoir payer les factures», confie la mère célibataire de deux enfants.

Nicole Eggert, star de la série «Alerte à Malibu» a révélé être atteinte d’un cancer du sein. Elle a déclaré au magazine People dans une nouvelle interview qu'on lui avait diagnostiqué un cancer de stade 2 début décembre. «Ce voyage a été difficile pour moi», a-t-elle déclaré. «Je lis sans arrêt des citations inspirantes et des trucs ringards, mais ça m'aide à m'en sortir.»

L’actrice de 51 ans a expliqué qu'elle avait senti une bosse douloureuse lors d'un auto-examen. «Je peux vraiment la sentir», a-t-elle déclaré. «Elle est là. Elle doit être retirée. Donc c'est juste une question de savoir si je dois faire un traitement avant l'opération ou s'ils peuvent effectuer l'opération et je fais le traitement après», a-t-elle expliqué, attendant maintenant que son oncologue planifie son traitement.

Baywatch Alum Nicole Eggert, 51, Diagnosed with Breast Cancer: 'This Journey's Been Rough' (Exclusive) https://t.co/b0kNmbpyj7 — People (@people) January 8, 2024

Elle explique combien il lui a été difficile d’obtenir un rendez-vous pour être prise en charge plus rapidement, sachant que plus le cancer est traité tôt, plus les chances d’en guérir sont fortes. «Je suis immédiatement allée voir mon médecin généraliste et elle m'a dit que je devais immédiatement aller faire examiner mon cas», a-t-elle d’abord confié. «Mais le problème était que je n'arrivais tout simplement pas à obtenir de rendez-vous. Tout était réservé. J'ai donc dû attendre fin novembre pour le faire.»

Des craintes pour ses enfants

Nicole Eggert angoisse énormément à l’idée de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. «En tant que mère célibataire de deux enfants (…) ma peur est que mon activité quotidienne, tout ce que je fais pour que tout continue, s'arrête brusquement lorsque je ne me sens pas bien ou que je suis malade ,ou que je suis à l'hôpital ou quoi qu'il se passe», a-t-elle dit. «C'est tellement accablant, et je fais tout ce que je peux pour ne pas sombrer. La nuit, quand je m'allonge, je panique parce que je me dis, eh bien, qui va payer toutes les factures ?»

Son amie, Mindy Molinary, a lancé une campagne GoFundMe pour collecter des fonds pour l’aider à payer ses factures médicales.

Nicole Eggert souhaite aider les autres personnes qui se trouvent dans une situation similaire. «Je veux absolument créer une organisation à but non lucratif pour les autres parents célibataires comme moi, qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne vers qui se tourner», a-t-elle déclaré. «Ils assument tout cela seuls parce qu'ils aiment tellement leurs enfants, mais quand quelque chose leur arrive, alors quoi ?»

«J'ai reçu une telle vague d'amour et cela vous fait du bien. Cela change toute votre journée et les autres n'ont tout simplement pas cela», a-t-elle déclaré. «Je veux vraiment trouver un moyen de redonner à d'autres parents qui sont dans ma situation et qui n'ont pas autant de chance», a-t-elle promis.