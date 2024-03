Tournage du film «Rust» : Alec Baldwin cherche à faire annuler son procès pour homicide involontaire

Les avocats d'Alec Baldwin ont exhorté ce jeudi un juge du Nouveau-Mexique à rejeter l'acte d'accusation d'homicide involontaire qui pèse sur l'acteur dans l’affaire du tir mortel sur le tournage du film «Rust» en 2021, arguant que les procureurs n'avaient pas correctement présenté au grand jury certaines preuves.

Alors que son procès doit se tenir cet été, Alec Baldwin demande l’annulation de l’accusation pour homicide involontaire qui pèse sur lui. Dans un dossier de 52 pages publié jeudi, les avocats d’Alec Baldwin dénoncent sans réserve les poursuites contre l'acteur, affirmant que les procureurs ont «traîné publiquement Baldwin dans le cloaque créé par leurs irrégularités», rapporte le New York Times, ce qui a abouti à l'affaire pénale «suspendue au-dessus de sa tête» depuis plus de deux ans. «Assez, c'est assez», indique le dossier, signé par Luke Nikas, membre de l'équipe d'avocats de l’acteur et producteur. «Il s’agit d’un abus du système et d’un abus envers une personne innocente dont les droits ont été bafoués à l’extrême.»

Des témoignages «inexacts»

Les avocats d’Alec Baldwin accusent les procureurs de ne pas avoir présenté au grand jury tous les «les témoignages et les documents favorables ou disculpatoires que l'État était tenu de présenter», indique la requête. «Le grand jury n'a pas non plus été informé qu'il avait le droit de réviser et l'obligation de demander ces informations», est-il ajouté.

La requête affirme également que le grand jury a reçu des témoignages inexacts et unilatéraux sur le revolver impliqué dans la fusillade mortelle. Alec Baldwin a toujours réfuté avoir eu connaissance que le revolver contenait des balles réelles, aussi toujours réfuté avoir appuyé sur la détente, ce qu’un document du FBI aurait déclaré impossible.

Dans la même affaire, Hannah Gutierrez-Reed, l’armurière de Rust, a été reconnue coupable par un jury la semaine dernière et connaîtra sa peine en avril.

Alec Baldwin, qui plaide non-coupable, doit être jugé en juillet.