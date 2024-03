Shakira confie avoir sacrifié une partie de sa carrière par amour pour son ex, «Voldemort» Gerard Piqué

Shakira assure avoir «sacrifié une partie de sa carrière» «par amour» pour Gerard Piqué a-t-elle confié pour expliquer notamment la pause de sept ans entre son dernier album en date et celui qui va sortir et qui s’intitule «Las Mujeres Ya No Lloran» («Les femmes ne pleurent plus»).

«Sacrifiée par amour». Shakira a confié au Sunday Times, dans une interview publiée samedi, qu'elle avait un temps mis sa carrière sur pause pour aider Gérard Piqué. «J'ai longtemps mis ma carrière entre parenthèses, pour qu'il puisse jouer au football», a déclaré la chanteuse de 47 ans. La star colombienne a expliqué qu'elle avait fait beaucoup de «sacrifices par amour» en décidant de s'occuper des enfants plutôt que de se concentrer sur sa musique.

Pour mémoire, Gerard Piqué et Shakira se sont séparés au cours de l’été 2022 après des rumeurs d’infidélité du footballeur. La popstar colombienne et l'ancien sportif professionnel espagnol sont restés ensemble pendant onze ans et ont eu deux enfants. Après la douleur de la séparation, le prochain disque de Shakira, «Las Mujeres Ya No Lloran» («Les femmes ne pleurent plus»), représente «la transformation de la douleur en créativité, de la frustration en productivité, de la colère en passion, de la vulnérabilité en résilience», a expliqué la star.

«Il y avait tellement de morceaux de ma vie qui se sont effondrés sous mes yeux et j'ai dû me reconstruire d'une certaine manière, en ramassant les os sur le sol et en les assemblant tous. Et la colle qui maintenait tout ensemble. c'était de la musique.» L'album comprendra son single à succès Bzrp Music Sessions, Vol. 53 dans lequel elle s’en prenait à son ex et la nouvelle compagne de ce dernier : «tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio» y chantait-elle notamment.

Selon le Times, un autre morceau de l'album intitulé «Ultima» abordera encore la rupture : «Sûrement avec le temps, tu le regretteras / Et un jour, tu voudras revenir à ma porte». A la question de savoir si les paroles concernent également Gérard Piqué, elle a répondu : «Voldemort, celui dont le nom ne devrait pas être mentionné ? C'est, espérons-le, la dernière chanson que j'écrirai à ce sujet.»

Elle a ajouté : «Je sentais qu'il y avait encore quelque chose là, coincé dans ma gorge, et je devais le sortir. Je l'ai fait écouter au responsable marketing de Sony et il s'est mis à pleurer. Je n'avais jamais vu un homme pleurer dans mon studio auparavant.»