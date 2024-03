Affaire Alain Delon : Anouchka répond aux critiques en utilisant une chanson d'Angèle

Après la dernière apparition médiatique de son frère aîné, Anouchka Delon a publié sur son compte Instagram, jeudi 28 mars, un message dans lequel elle adapte les paroles du titre «Balance ton Quoi» d’Angèle, assurant qu'une «reus (sœur en verlan, ndlr) qui l'ouvre c'est pas une évadée fiscale».

Ne pas se laisser faire. Quelques heures après la dernière apparition médiatique de son frère Anthony Delon dans C à Vous, à l’occasion de la publication de son livre «Bastingage», Anouchka a pris la plume sur les réseaux sociaux.

Après que son frère aîné a déclaré sur le plateau que leur «combat n'est plus», puisque leur père finira ses jours à Douchy, et donc n'ira pas en Suisse où Anouchka Delon souhaitait qu'il soit suivi pour des raisons médicales - des raisons qui seraient en réalité fiscales selon ses frères afin de ne pas payer de taxes sur l'héritage - la fille d'Alain Delon est revenue sur l'affaire qui l'oppose à ses deux frères en réadaptant le tube d'Angèle «Balance ton quoi».

Un remix cinglant

Elle a tenu à rappeler qu'elle n'était pas «vénale» et que cette affaire familiale n'avait rien à voir avec l'argent. «Ils parlent tous comme des gros mythos, de toutes les reus ça parle mal. 2024, j'sais pas c'qui t'faut, mais je ne suis pas vénale», a ainsi noté Anouchka Delon modifiant les paroles de l'hymne féministe et anti sexiste de la chanteuse belge, sorti en 2018.

Pointant également du doigt les réseaux et les critiques auxquelles elle doit faire face, elle poursuit : «J'ai vu que le buzz est devenu banal, et qu'il marche mieux quand il est sale. Il faudrait peut-être mettre des mandales. Une reus qui l'ouvre, ce n'est pas une évadée fiscale».

«Les gens me jettent en pleine tête. "Pour une fille de, t'es vraiment bête". "Pour une fille de, t'es vraiment laide". "Ton daron et ton nom ça aide"», continue la trentenaire, qui en janvier dernier évoquait déjà les réactions violentes provoquées par cette affaire, avant de conclure, en reprenant mot pour mot les paroles d'Angèle : «Oh, tu parles de moi ? C'est quoi ton problème ? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes !».

Pour mémoire, les enfants de l'interprète du Guépard se déchirent depuis le mois de janvier par médias interposés. Après plusieurs semaines d'accalmie, la hache de guerre ne semble pas complètement enterrée.