Christina Applegate : voici la raison tragique pour laquelle elle avoue ne pas se laver depuis 3 semaines

Dans le dernier épisode du podcast MeSsy, qu’elle anime avec Jamie-Lynn Sigler, Christina Applegate s’est confiée sur les souffrances infligées par la sclérose en plaques dont elle est atteinte depuis 2021. Et les immenses difficultés que cela représente au quotidien.

Une réalité particulièrement douloureuse. Depuis le 19 mars dernier, la comédienne Christina Applegate, connue pour ses rôles dans les séries «Mariés… deux enfants» et «Dead to me», co-anime avec l’actrice et chanteuse Jamie-Lynn Sigler le podcast «MeSsy», dans lequel elles partagent leur quotidien en tant que personnes atteintes de sclérose en plaques - une maladie qui altère le système immunitaire et la transmission des messages entre le système nerveux central et le corps.

Dans le dernier épisode, consacré à l’importance d’être honnête envers leurs sentiments face à la maladie, la comédienne de 52 ans s’est confiée sur la douleur insoutenable qu’elle ressent, et les conséquences dramatiques sur sa vie personnelle. «Je suis en crise en ce moment, et c’est intense. Je n’ai pas dormi depuis 24h parce que mon œil fait un truc bizarre, où à chaque fois que j’essaie de fermer les yeux, mon œil droit se met à trembler», dit-elle.

«Mes jambes n’ont jamais été aussi mal en point. Je ne sais pas ce qui se passe, je n’ai aucune énergie, mes jambes sont mortes, comme si le sang ne circulait plus, et elles me font souffrir sans que je ne puisse rien y faire», ajoute-t-elle, précisant au passage qu’elle n’a pas été en mesure de se doucher depuis trois semaines à cause de cela.

Christina Applegate, qui a annoncé en 2021 être atteinte de sclérose en plaques, révèle également être tombée dans une profonde dépression depuis le début de cette crise, qui l’empêche d’être autonome dans son quotidien.