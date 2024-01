Emmy Awards : atteinte de sclérose en plaques, Christina Applegate ovationnée sur scène (VIDEO)

Première personnalité à remettre un prix lors de la 75e édition des Emmy Awards, Christina Applegate, qui avait révélé en 2021 être atteinte de sclérose en plaques, a été ovationnée par le public.

Une standing ovation méritée. Christina Applegate était la première personnalité appelée à remettre un prix sur la scène de la 75e édition des Emmy Awards. L’ancienne star de la série «Mariés, deux enfants», qui avait révélé en 2021 être atteinte de sclérose en plaques - une maladie qui altère le système immunitaire et la transmission des messages entre le système nerveux central et le corps - a été ovationnée par le public, au moment où elle se dirigeait vers le pupitre au bras d’un accompagnateur munie d’une canne. Avant qu’Anthony Anderson ne prenne le relais.

Un accueil qui a profondément ému la comédienne dont la série «Dead to me», annulée en 2023 par Netflix après trois saisons, avait été acclamée par le public et la critique. Et comme à son habitude, elle n’a pas pu s’empêcher de rire de la situation.

Emmy Winner Christina Applegate remains one of the funniest actors of all time #Emmys pic.twitter.com/onaQGjXh4u — Queens of Bravo (@queensofbravo) January 16, 2024

«Vous vous moquez totalement de moi et de ma maladie en vous mettant debout», a-t-elle lancé à l’assemblée pendant leur standing ovation. «Un corps sans Ozempic», a-t-elle ajouté en référence à cette marque de médicament antidiabétique utilisé par certaines stars pour perdre du poids. «Certains d’entre vous me connaissent pour mon rôle de Kelly Bundy dans 'Mariés, deux enfants'», a-t-elle enchaîné, sous une nouvelle salve d’applaudissements. «Vous n’êtes pas obligés d’applaudir à chaque fois que je fais quelque chose», a-t-elle souligné avec humour.

La comédienne de 52 ans en a profité pour rappeler qu'elle avait fait ses débuts à la télévision dans le feuilleton américain «Days of our lives» alors qu’elle n’était âgée que de quelques mois. Elle était nommée pour le prix de la meilleure actrice dans une comédie pour sa performance dans la saison 3 de «Dead to me», qui a finalement été attribué à Quinta Brunson pour «Abbott Elementary».