Kurt Cobain : quels sont les autres membres du «Club des 27», ces stars décédées à l'âge de 27 ans ?

Il y a trente ans, le 5 avril 1994, Kurt Cobain se donnait la mort à l'âge de 27 ans. Et rejoignait ainsi le tristement célèbre «Club des 27», surnom donné à un ensemble d'artistes fameux du rock et du blues, qui ont comme point commun d'être morts à cet âge-là.

Les événements déclencheurs de la création de ce «club» bien particulier furent les morts rapprochées de grands noms de la musique, tels que Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison, entre juillet 1969 et juillet 1971. Kurt Cobain fut par la suite ajouté à cette liste à sa mort, il y a trente ans, en 1994. Le «club des 27» a ensuite connu un regain de notoriété en juillet 2011, après la mort d'Amy Winehouse à 27 ans, qui est venue s’ajouter à la funeste liste.

Robert Johnson (1911 – 1938)

La guitariste Robert Johnson a en quelque sorte «inauguré» ce club des 27. L'artiste est considéré comme l’un des plus grands interprètes de blues de tous les temps. Sa musique a inspiré de nombreuses pointures du XXe siècle, comme Jimi Hendrix, Eric Clapton, Bob Dylan, Led Zeppelin ou encore les Rolling Stones, pour ne citer qu’eux.

Son talent a été véritablement reconnu lorsque son travail a été réédité d’abord dans les années 1960, puis dans les années 1990. Mais c'est surtout un mythe autour de sa personne qui l'a rendu si fascinant aux yeux du public. Robert Johnson aurait pris un jour pris sa guitare et se serait perdu à un carrefour des autoroutes 49 et 61 (dans le Mississippi). Alors qu'il s'endormait, une ombre et aurait accordé son instrument avant de disparaître. En réalité, cette légende provient d'un autre bluesman, Tommy Johnson, qui prétendait avoir vendu son âme au diable, un soir, à un carrefour, pour devenir un virtuose de la guitare. Robert Johnson aurait donc repris cette histoire à son compte, à moins qu'elle ne lui ait été attribuée à tort, Tommy et lui portant le même nom (Johnson).

L'artiste est mort le 16 août 1938 dans des circonstances mystérieuses. Certains pensent qu'il a été empoisonné par un mari jaloux, d'autres qu'il a succombé à la syphilis ou à une pneumonie (pathologie pour laquelle il n'existait aucun traitement à l'époque), voire à l'action combinée des trois. Sur son certificat de décès, sous «cause de la mort» on trouve la mention «no doctor» («pas de docteur», sans doute dans le sens de «pas de cause établie».

Brian Jones (1942 – 1969)

Musicien multi-instrumentiste britannique, et icône des années 1960, il est le fondateur des Rolling Stones, groupe pour lequel il a joué de 1962 à 1969.

Originellement guitariste et harmoniciste, Brian Jones maîtrise de nombreux instruments. Leader du groupe à ses débuts sans jamais être véritablement considéré comme un compositeur à part entière, il est ensuite relégué au second plan par le duo Mick Jagger et Keith Richards, dont la popularité ne fait que grandir.

Dès 1966, il tombe dans la drogue s'implique de moins en moins dans le groupe mythique. Finalement, après avoir déserté les studios et accumulé les problèmes judiciaires qui l'empêchent de participer aux futures tournées, il est contraint de quitter les Rolling Stones en juin 1969.

À peine un mois après, il est retrouvé mort dans la piscine de sa résidence au sud de Londres. Sa disparition marque un vrai tournant dans la carrière du groupe. Il est l'un des symboles de la révolution des mœurs des années 1960.

Jimi Hendrix (1942 – 1970)

Guitariste, auteur-compositeur et chanteur américain, mais aussi fondateur du groupe anglo-américain The Jimi Hendrix Experience (1966 à 1970), Jimi Hendrix est considéré comme l'un des plus grands joueurs de guitare électrique et l'un des musiciens les plus importants du xxe siècle. Il aura eu une carrière internationale longue de seulement quatre ans, mais suffisante pour marquer les esprits à tout jamais, notamment en raison de son approche révolutionnaire de son instrument et de ses techniques d'enregistrement originales en studio.

Ses talents d'improvisation ont fait sa renommée. Son influence dépasse largement le cadre de la musique rock : la plupart des styles musicaux qui se développent dans les années 1970 reprennent certains éléments de sa musique ; Miles Davis, notamment, joue ainsi un jazz électrique très marqué par le guitariste.

Jimi Hendrix a été retrouvé mort le 18 septembre 1970 au Samarkand Hotel (Londres). Les circonstances exactes de sa mort sont incertaines, mais il est probablement mort asphyxié par son vomi, suite à un abus de barbituriques (Vesparax) et d'alcool. Son ancien assistant a quant à lui affirmé, en 2009, que la star aurait été assassinée par son manager Michael Jeffery qui lui aurait fait ingurgiter de force des pilules et de l'alcool.

Janis Joplin (1943 – 1970)

Surnommée la «Mama Cosmique» ou «Pearl», Janis Joplin s'est d'abord illustrée, à la fin des années 1960, en tant que chanteuse du groupe d'acid rock psychédélique Big Brother and the Holding Company et, plus tard, comme artiste solo avec ses groupes d'accompagnement, The Kozmic Blues Band et The Full Tilt Boogie Band.

L'artiste a particulièrement marqué les esprits par ses performances vocales et sa présence scénique, que ses fans ont qualifié d'«électrique». Souvent citée comme étant «la reine de la soul psychédélique», janis Joplin avait plus d'une corde à son arc : arrangeuse, peintre, danseuse et musicienne... Le magazine Rolling Stone l'a classée 46e sur sa liste des cent plus grands artistes de tous les temps et 28e parmi les cent plus grands chanteurs de tous les temps. L'artiste est morte par overdose d'héroïne.

Jim Morrison (1943 – 1971)

Jim Morrison est un chanteur et poète américain, cofondateur du groupe de rock américain The Doors, dont il fut membre de 1965 à sa mort. Véritable sex-symbol provocant, au comportement volontairement excessif, il est devenu une véritable idole du rock, mais aussi intellectuel engagé dans le mouvement du protest song, en particulier contre la guerre du Viêt Nam.

Attiré par le chamanisme, on disait de lui qu'il était un «poète maudit». Sa mort prématurée, à Paris, dans des circonstances mal élucidées, a accentué encore plus sa légende. Aucune autopsie ni examen n'ont été pratiqués sur le cadavre, la cause officielle du décès étant une simple crise cardiaque. Sa vie, marqué par de multiples excès en tous genres durant six ans (il abusait de l'alcool, participait à des orgies et se vantait d'avoir pris deux cents fois de l'acide) accrédite cette version des faits.

Kurt Cobain (1967 – 1994)

Auteur-compositeur-interprète et guitariste américain, Kurt Cobain a formé le mythique groupe Nirvana en 1987 avec Krist Novoselic, dans lequel il était le chanteur et guitariste. En deux ans, le groupe est devenu un vrai un pilier de la scène grunge de Seattle.

En 1991, le groupe a connu un énorme succès grâce à son second album, Nevermind, devenu un des albums les plus vendus au monde avec plus de 30 millions d'exemplaires écoulés. Durant les dernières années de sa vie, Kurt Cobain a lutte contre sa dépendance à l'héroïne et était au coeur, avec son épouse Courtney Love, d'une grosse pression médiatique. Il a été retrouvé mort le 8 avril 1994 dans sa maison à Seattle, après s'être suicidé d'une balle dans la tête trois jours plus tôt. Mais comme toute légende digne de ce nom, plusieurs théories circulent autour de sa mort. Certaines affirmant qu'il pourrait s'agir d'un homicide. En 2014, Kurt Cobain fut introduit, tout comme ses compères de Nirvana, au Rock and Roll Hall of Fame, et il fut classé en 2003, par le magazine Rolling Stone, 12e meilleur guitariste de tous les temps.

Amy Winehouse (1983 - 2011)

Une légende au destin tragique. Chanteuse, auteur-compositrice-interprète et guitariste britannique, connue pour sa voix caractéristique rappelant celles de Dinah Washington, Sarah Vaughan ou encore Wanda Jackson, Amy Winehouse mélangeait le jazz, le blues ou encore la soul dans une musique unique. Son premier album, Frank, sorti en 2003, a reçu un bon accueil critique au Royaume-Uni. Mais c'est surtout en 2006, avec son second album intitulé Back to Black, numéro un des ventes dans plusieurs pays, que la jeune femme est devenue une star mondialement connue.

En pleine ascension, Amy Winehouse a remporté trois des quatre prix les plus importants aux Grammy Awards en 2008 : Meilleure nouvelle artiste, Album de l'année et Chanson de l'année pour Rehab.

Un an plus tôt, en 2007, elle a raflé le Brit Award de la meilleure artiste féminine britannique. La star a également reçu le prix Ivor Novello à trois reprises pour la meilleure chanson contemporaine (musique et textes) : en 2004 pour Stronger Than Me, en 2007 pour Rehab, et en 2008 pour Love Is A Losing Game. Avec des ventes estimées à vingt millions d'exemplaires, Back to Black demeure un des albums les plus vendus de l'histoire de la musique, et a été certifié deux fois disque de platine. La chanteuse a malheureusemen été victime de dépression, toxicomanie, alcoolisme et boulimie, largement relayés par les tabloïds à partir de 2007. Elle a été retrouvée morte le 23 juillet 2011, dans son appartement londonien, a priori en raison d'un fort abus d'alcool après une période d'abstinence.