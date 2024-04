«Elle n'est pas jolie et ne sait pas jouer» : l'actrice Sydney Sweeney critiquée par une grande productrice

Sydney Sweeney a été la cible de critiques de l'une des plus grandes productrices d'Hollywood, Carol Baum, le mardi 16 avril.

La guerre est-elle déclarée ? La productrice Carol Baum, à l'origine de films comme «Le père de» ou encore «Buffy contre les vampires», a violemment critiqué l’actrice Sydney Sweeney lors d'une interview le mardi 16 avril, a rapporté le Daily Mail.

«J'ai regardé le film de Sydney Sweeney dans l'avion (…) Je voulais savoir qui elle était et pourquoi tout le monde parlait d'elle», a-t-elle déclaré à la critique de cinéma du New York Times Janet Maslin, en présence de ses fans après la projection de son film «Dead Ringers», sorti en 1988.

La productrice a poursuivi : «J'ai regardé ce film impossible à regarder - désolée pour les gens qui aiment ce film - [cette] comédie romantique où ils se détestent».

Carol Baum a également raconté que les étudiants de son école de cinéma ne pouvaient pas expliquer de manière convaincante la popularité de la jeune star : «J'ai dit à ma classe : "Explique-moi qui est cette fille. Elle n'est pas jolie, elle ne sait pas jouer. Pourquoi est-elle si sexy ?», s'est-elle remémorée. «Personne n'avait de réponse», a-t-elle conclu.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont soutenu l'actrice de 26 ans, suggérant que les commentaires de Carol Baum étaient motivés par la jalousie.

God give me the confidence of top Hollywood producer Carol Baum who said this of Sydney Sweeney “[she’s] not pretty and she can't act”. Judge for yourself: pic.twitter.com/fpnRxRgiug

