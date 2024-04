Kid Cudi se casse le pied après avoir sauté de scène lors du festival Coachella

Kid Cudi s’est blessé vers la fin de son concert lors du festival Coachella, ce dimanche 21 avril, aux États-Unis. Le rappeur se serait fracturé le pied en sautant de la scène.

L'important c'est l'atterrissage. Dans une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter) par un fan, on peut voir le musicien Kid Cudi – né Scott Ramon Seguro Mescudi - sauter de la scène de Coachella, en Californie, où il donnait un concert ce dimanche.

Il n’est pas clair en regardant les images (ci-dessous) de savoir si le rappeur s'est tordu le pied avant d’effectuer son saut - car il semble déjà en déséquilibre alors qu’il se trouve encore sur scène - mais la chute qui a suivi, assez lourde après une mauvaise réception au sol, l'a laissé visiblement incapable de se relever seul.

Alors qu'il restait environ une chanson et demie à son show qui avait commencé qurante minutes plus tôt, Kid Cudi a été évacué vers les coulisses et n’est ensuite pas remonté sur scène. Il s'est en revanche rendu sur X pour dire à ses fans : «Hé les gars, alors je me suis cassé le pied aujourd'hui lors du spectacle. Je viens de sortir de l'hôpital. Je ne me suis jamais cassé un os auparavant, donc tout cela est un peu fou.»

Hey guys, so I broke my foot today at the show. just leavin the hospital. Never broken a bone before so this is all a bit crazy. I wanna thank u all for ur concerns and well wishes!! I love yall man. I heard yall still ragin when I was offstage. Made me smile big

— The Chosen One (@KiDCuDi) April 22, 2024